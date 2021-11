Відбулася довгоочікувана прем’єра та справжнє історичне втілення на телеканалі СТБ. Подія року — «Кріпосна. Жадана любов» — підкорила українського глядача. 1 листопада вийшли 1 та 2 серії нового сезону костюмованої мелодрами. Частка показу прем’єри склала 11,2, зібравши біля екранів 2,6 млн глядачів. «Кріпосна» стала лідером слоту і найкращим серіалом дня. Однак доля Жадана досі залишається невідомою.

Новий сезон почався з красивої та культової сцени — весілля Катерини Вербицької та Андрія Жадана. Двоє біля вівтаря заприсяглися назавжди бути разом і любити одне одного в горі та радості. Проте трагічні події залишилися незмінними — таємничий незнайомець у чорному плащі встромив ніж у груди купця першої гільдії. І з цього моменту глядач дізнався, чим продовжилася інтригуюча історія серіалу. Ніж увійшов у тіло Жадана за міліметр від серця. Однак це не дозволило Андрієвій дружині та його друзям спокійно спати. Полювання на купця продовжується, а лікарі не дають шансів на одужання. Чи означає це, що Жадан таки помре, а чи незабаром він встане на ноги, — дізнаємося в наступних серіях. Тим часом глядачі тамують подих. Шанувальники активно коментують прем’єру та запевняють, що їх змогли успішно інтригувати протягом майже двох років.

Багато хто вважає, що Андрій проведе весь майбутній сезон у комі, а прийде до тями лише до останніх серій.

Головну героїню Катерину Вербицьку зіграла нова зірка Соня Прісс. Шанувальники серіалу зізнаються, що за голосом практично не змогли відрізнити її від попередниці. Безперечно, глядачі розділилися. Комусь незвично сприймати нову Катю, а хтось зазначає, що швидко звик до Соні Прісс.

Новий герой — польський князь Стефан Яблоневський — з’являється в серіалі з перших серій. Він галантний, вихований і, як було заявлено раніше, прагне справедливості. Чоловікові швидко вдається здобути довіру головної героїні, і він залишається погостювати в Червінці. Наміри Стефана — познайомитися з Жаданом для революційної ідеї. Однак чи насправді це так? Наприкінці другої серії з’ясовується, що він прибув не сам… «Ну що, він мертвий?»

Уже сьогодні вийдуть 3 і 4 серії. Головне запитання: чи вдалося вижити Жаданові після другого замаху? Інтригуюче завершення 2 серії дає глядачеві підстави запідозрити в злісних діяннях польського князя Стефана Яблоневського. Та чи справді все так прозоро, як здається?

Глядач нарешті побачить і улюблену героїню Наталі. Відтепер вона служить у монастирі і носить ім’я Григорія. Світське життя та бали – у минулому. Ба більше, усю свою спадщину вона збирається відписати храму. Чи зможе з цим змиритися її батько пан Дорошенко?

Історія Галі та Панаса, здавалося б, сповнена ідилії та кохання. Ніщо не здатне затьмарити їхнє сімейне щастя. Ніщо, окрім Якової жаги помсти. Колишній управитель Червінки тепер бездомний, питущий та озлоблений бідняк. На що він готовий, аби помститися Галі? І чи переживе таку помсту молода мати?

Дивіться з понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ відразу дві серії третього сезону легендарної мелодрами ― «Кріпосна. Жадана любов», де глядач дізнається, які ще випробування доля приготувала для Каті та інших головних героїв.

