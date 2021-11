Унікальність «Кріпосної», чи був секс у Вікторіанську епоху і світова слава мелодрами

З понеділка по четвер о 20:15 на СТБ виходить 3 сезон драми «Кріпосна» виробництва StarLight Films та FILM.UA. Нові серії збирають біля екранів мільйони глядачів і залишаються лідером у слоті. Настав час розібратися, в чому ж унікальність «Кріпосної» і що приносить їй світову славу.

Більше на тему: Коли я читала сценарій, у мене стискалося серце: Наталка Денисенко про свою героїню в серіалі «Кріпосна. Жадана любов»

Світова слава «Кріпосної»

«Кріпосна» ― перший український телесеріал, який завоював світову славу і демонструється не лише на ТБ, а й на стримінгових сервісах. Прем’єра серіалу відбулася 25 лютого 2019 року на телеканалі СТБ, який, за даними рейтингів, став лідером серед усіх телеканалів України. З того часу вихід нових серій не давав шансів конкурентам відібрати увагу глядача.

З 2019 року «Кріпосна» швидко потрапила на телебачення інших країн. Улітку 2019 костюмована драма вийшла на польському TVP1. Після цього право на показ купили Чехія, Литва, Казахстан, Росія, Білорусь. Серіал показали в Словаччині, Болгарії, Латвії, Естонії, Грузії, на території Латинської Америки та в Балканських країнах.

Улітку 2020 року «Кріпосна» стала першою українською багатосерійною драмою, яку придбав іспанський телеканал. Прем’єра відбулася у грудні на каналі Divinity. У Північній Америці серіал можна дивитися онлайн на VOD-сервісі Amazon Prime. А в лютому 2021 року він вийшов у Японії.

У чому ж феномен «Кріпосної»?

Період середини 19 століття, відображений у «Кріпосній», глибоко вражає всіх глядачів. У світі в той час панувала Вікторіанська епоха з її ідеями, досягненнями та модою. До Російської імперії все доходило повільніше і з трансформаціями ― їх ми й бачимо на екранах. У новому сезоні «Кріпосна. Жадана любов» у центрі сюжету ― кардинальні зміни в суспільній свідомості та житті, а не доля Каті Вербицької. Вона тепер лише гвинтик, який впливає на світ ― як корумповані чиновники, благочестиві черниці чи колишні кріпаки, які себе викуповують і будують фінансові імперії. Тепер їхнім колишнім господарям доводиться позичати в них гроші на життя. «Кріпосна» передає повною мірою атмосферу, де жінки в туго зашнурованих корсетах, а чоловіки в сюртуках були нормою, а не чимось надзвичайним. Тогочасні порядки викликають шалений інтерес, бо є дуже екзотичними для нинішнього глядача.

Творці серіалу по крихтах збирали основи побуту, етикету, порядку та способу життя тодішніх панів та кріпаків, і це унікальна можливість зазирнути в минуле.

Глядач побачив у серіалі різні аспекти буття українського суспільства середини 19 століття, що й робить цей період таким захопливим. Велика індустрія розваг для вищих кіл, з балами, театрами, літературою, мистецтвом, музикою та оперою, показана нарівні з сільськими ярмарками та шинками. Десятки локацій, кілометри тканини та масовки у відповідних образах — лише мала частина виконаної роботи над мелодрамою. Наприклад, для Катерини відшито 9 унікальних суконь. А ось для нової героїні Рогніди ― 11 ексклюзивних костюмів. Вбрання бралося напрокат, шилося на замовлення та перероблялося з образів минулих сезонів.

Серіал «Кріпосна. Жадана любов» — про мрії, пристрасті та плани головних героїв, чий темперамент принципово відрізняється від тогочасних підвалин. Якщо 2 сезон можна назвати етапом дорослішання, то в третьому ми бачимо вже зрілих героїв і сюжет, наповнений недитячими почуттями та переживаннями. Спочатку це може збивати з пантелику, але водночас більш прямо показує розвиток персонажів. Режисерові Феліксу Герчикову і шоуранерці Талі Пристаєцькій не довелося жертвувати життям улюблених героїв заради сентиментального кітчу. Жадан живий. А це головне питання, що хвилювало шанувальників майже два роки. Однак творці серіалу не без гріха. Втрати у сюжетних лініях будуть. І цього разу це не коханий Катерини.

Почуття скрізь однакові. І легендарна драма демонструє відкрите кохання своїх героїв. Кохання та сексуальність нерозривно пов’язані. Доросла Катя відкрито проявляє себе у своїх поривах. Творці серіалу показали більше розкритих почуттів. Наявність постільних сцен підтверджує високий естетичний рівень кінематографу. А саме ― їхня якість і посмак, що не пошлить історію. Забігаючи наперед, таких сцен у новому сезоні буде достатньо. А ось хто в них опиниться ― дивіться самі.

Не пропустіть з понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ одразу по дві серії третього сезону легендарної мелодрами ― «Кріпосна. Жадана любов», де глядач дізнається, як Катерина Вербицька та її друзі впораються з новими випробуваннями долі.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.