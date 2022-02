Кріпосна 4 сезон

В Україні повним ходом триває знімання 4 сезону серіалу «Кріпосна», яким займаються СТБ та FILM.UA Group. У продовженні історичної драми з життєвими проблемами зіткнуться діти Каті, Червінського, Назара та інших героїв. Новий режисер проєкту Олексій Єсаков розповів виданню «Новое Время», яких змін варто очікувати шанувальникам серіалу. Подробиці в матеріалі.

Виробництвом серіалу займаються СТБ і FILM.UA Group, режисером став Олексій Єсаков. Сценаристи «Кріпосної»-4 ― Ольга Кржечевська, Анна Гаршина, Олена Косенко, Аліса Ліндеман і Тала Пристаєцька.

Оператор-постановник ― Артем Васильєв, креативний продюсер ― Тала Пристаєцька, виконавчі продюсери ― Наталія Никифорова та Андрій Ризванюк. Генеральні продюсери ― Віктор Мирський та Людмила Семчук.

Як розпочнеться четвертий сезон «Кріпосної»?

Контрастно. Почнеться зі знайомства з головним героєм ― сином Каті ― Янушем. На знайомство ми виходимо динамічно. Януш має на меті зрозуміти, хто ж він насправді, бажання отримати відповіді на багато питань. Він розуміє, що досі сам не знає по-справжньому, хто ж він ― Януш Яблоневський. Динамічна розповідь зміниться на улюблену всіма Червінку ― маєток Петра Червінського. Тут будуть настрій та атмосфера зовсім інші. Та свіжа і стрімка енергія, з якою ми застрибуємо в історію з першої сцени, різко і контрастно змінюється на важку атмосферу Червінки через 25 років. Не розкриватиму всі секрети, але є причини для невеселого настрою. Під час знімання цих сцен не було веселого оператора, який динамічно бігає за героями.

Чого більше в 4-му сезоні «Кріпосної»: динамічних пригод чи драматичних роздумів?

Четвертий сезон «Кріпосної» найбільш дорослий, драматичний і непростий. Не можу сказати тяжкий, але дуже непростий. Порушуються важливі теми всередині сім’ї, всередині поколінь, всередині особистості багатьох персонажів, у яких ми разом із глядачами дуже глибоко занурюватимемося і копатимемося в їхньому внутрішньому «я». Але в будь-якому разі, це певною мірою казка, пригода, детектив і навіть екшн. Ми багато над чим дамо глядачеві подумати, а між важливими та складними питаннями, які ми порушимо, дамо глядачеві і видихнути, і розважитися. Тому буде достатня кількість емоційних гірок.

Звідки береться екшн в історичній мелодрамі?

Насамперед, від героїв. Вони молоді, рішучі, з серйозним настроєм до змін та гострим почуттям справедливості, готові боротися за своє майбутнє. Атмосфера пронизана революційним духом, вони рухаються вперед, а ми тільки те й робимо, що встигаємо за ними з камерою (сміється. — Прим. ред.).

У новому сезоні також будуть порожні плани. Розкажіть про них.

Порожні спільні плани ― це частина нашої стилістики. Історія про маленьку людину у величезному світі. Так наша креативна продюсерка і творчиня проєкту «Кріпосна» Тала Пристаєцька назвала свої враження та емоції від матеріалу. За це я дуже вдячний. Вона довірилася мені, не нав’язувала жодних стилістичних рішень або рамок. Тала відчула мою любов до проєкту, заклала в мене основи і той дух, яким просякнута історія, а потім відправила у вільне плавання з найкращим посилом, який може бути направлений режисерові творцем історії: «Олексію, творіть».

Ще до зйомок ми почали виробляти стилістику. І мені дуже радісно, ​​що Тала прийняла та відчула моє бачення. Атмосфера цього сезону буде іншою. Порожні загальні плани, про які ви говорите, — це лише один із інструментів, який нагадуватиме нам про те, які самотні й слабкі навіть найсильніші герої в момент, коли опиняються наодинці зі справжніми складнощами та проблемами.

У вас доволі динамічна манера знімання.

Це правда (усміхається. ― Прим. ред.). Але вона йде від сенсу. У мене ніколи камера сама по собі не заживе окремо від героїв і сцен життя. Вона повинна «дихати» в ритм з емоційним складником сцени. Якщо це не так, значить, тому є пояснення. Є сцени, де рух камери, навпаки, працює на контрасті з тим, що відбувається всередині сцени, це також часто допомагає нам посилити бажаний ефект. Для мене важлива естетика кадру і те, як камера увиразнює емоційний стан героїв.

На тарілці четвертого сезону ви згадали про напуття свого дідуся: «Якщо щось робиш, то роби це або добре, або не роби взагалі. Давайте працювати!» Якими ще кредо ви керуєтеся в житті і в роботі?

Я по життю в принципі йду з цитатами від дідуся (усміхається. ― Прим. ред.). Він у мене стільки всього заклав. Це одна з найголовніших думок, яку ви навели в приклад. Також із важливих: «Спочатку думай, а потім роби» та «Спочатку думай, а потім говори». Начебто так просто, нічого нового, але часто ми діємо навпаки, а потім розгрібаємо наслідки. Отже, краще просто не забувати порядок дій.

