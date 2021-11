Глядачі телеканалу СТБ першими побачили фінальні серії третього сезону легендарної костюмованої драми «Кріпосна». І доки українці активно обговорюють несподівану розв’язку, телеканал СТБ і FILM.UA повідомляють: це не фінал! Продовженню «Кріпосної» — бути. Незабаром на нас чекає початок нової історії, нової боротьби за кохання і розкриття всіх таємниць.

Знімання четвертого сезону «Кріпосної» триває. Прем’єра в ефірі СТБ відбудеться 2022 року.

«Кріпосна» — перша та єдина українська костюмована драма, яка підкорила мільйони сердець у всьому світі. Історія великого кохання, за яким стежать фанати 50-ти країн. Унікальний проєкт дав глядачам змогу зазирнути в часи кріпаків та панів, балів та світських вечорів, технічного прогресу та великих соціальних зрушень, на тлі яких головні герої борються за право бути вільними, кохати і самим визначати своє життя.

За три сезони шанувальники «Кріпосної» прожили ціле життя разом з улюбленими героями. У четвертому сезоні легендарної мелодрами глядачі побачать продовження подій довкола вже добре відомих прізвищ: Жадан, Яблоневський, Червінські, Косачі, Дорошенки та інші. Сюжетних ліній, повного акторського складу і таємниць майбутньої прем’єри творці проєкту поки не розкривають. Однак відомо, що події нового сезону відбуватимуться через 23 роки, а в центрі історії будуть діти головних героїв. Серед акторів ми побачимо Тараса Цимбалюка, Станіслава Боклана та Сергія Стрельникова.

Режисер — Олексій Єсаков

Сценаристи – Ольга Кржечевська, Анна Гаршина, Олена Косенко, Аліса Ліндеман, Тала Пристаєцька

Оператор-постановник — Артем Васильєв

Креативна продюсерка — Тала Пристаєцька

Виконавчі продюсери — Наталія Никифорова, Андрій Ризванюк

Генеральні продюсери – Віктор Мирський, Людмила Семчук

Нагадаємо, після грандіозного успіху перших сезонів в ефірі СТБ «Кріпосна» продовжує завойовувати міжнародний ринок. У липні 2019 року серіал з приголомшливим успіхом пройшов на польському телеканалі TVP1. Польські глядачі обговорювали проєкт нарівні з «Грою престолів» і з нетерпінням чекають на продовження. Далі серіал побачили у Литві, Казахстані, Росії та Білорусі. Права на показ продані до Японії (A.K Company), Чехії (Prima TV), Угорщини, Словаччини, Болгарії (BNT), Латвії, Естонії, Грузії, на території Латинської Америки та в Балканські країни. Влітку 2020 року серіал було продано до Іспанії, і він став першою українською багатосерійною драмою, яку придбав іспанський телеканал, прем’єра відбулася на каналі Divinity. А глядачі територій Північної Америки можуть дивитися «Кріпосну» на VOD-сервісі Amazon Prime.

