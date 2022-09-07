Без російських акторів та озвучки: що буде з 4 сезоном «Кріпосної»
Без російських акторів та озвучки. А також ніякої співпраці з росією. Українське телевиробництво з початку повномасштабного вторгнення повністю відмовилося від російського, змінюючи загалом підхід до зйомок фільмів, серіалів та проєктів. Що буде з «Кріпосною»-4? Якою мовою звучатиме сезон? І чи покажуть «Кріпосну» на СТБ? Подробиці — читайте в матеріалі.
Повномасштабна війна нарешті вигнала російських акторів та медійників рф з українського телебачення. Канали розірвали зв’язки з громадянами країни-терористки.
«Ми одразу для себе прийняли дуже чіткі правила стосовно того, що ми не працюємо з акторами, які є громадянами рф», — каже генеральна директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук.
Що буде з «Кріпосною» 4?
Показові зміни відбулися у серіалі «Кріпосна». За розвитком костюмованої російськомовної драми три роки слідкували зо 30 країн світу. І вже цієї осені глядачі мали б побачити фінальний, 4 сезон.
«Війна поставила крапку в історії “Кріпосної”. Не може бути продовження ніяким чином, саме через те, що у зйомках брали участь російські актори», — додає шоуранерка серіалу Тала Пристаєцька.
Станом на лютий сезон був на фінальній стадії зйомок. Знімальна група не встигла дозняти кілька останніх сцен. Драму дознімали влітку в Польщі, яка радо допомогла з локаціями, технікою та командою. Зупинити проєкт не могли, адже є зобов’язання перед польськими партнерами. Тож фінальні сцени були переписані таким чином, аби виключити присутність росіян на майданчику та повністю прибрати героїв, яких грають російські актори. В сценах, на яких зав’язано сюжет, росіян замінили дублерами. А тих акторів, хто підтримав війну, або просто промовчав, вирізали з сезону під час монтажу.
Якою мовою звучатиме 4 сезон «Кріпосної»?
«В дистрибуцію серіал піде в українському дубляжі. Без мови виробництва. Якою б мовою не писався сценарій і не знімався до 24 лютого, “Кріпосну” 4 побачать українською мовою», — розповіла Тала Пристаєцька.
Чи покажуть 4 сезон «Кріпосної»?
В ефірі телеканалу СТБ серіал не вийде. Натомість його транслюватимуть у країнах Європи вже восени. Кожна серія йтиме з титрами подяки ЗСУ та історіями учасників знімальної групи, які пішли на фронт для захисту своєї Батьківщини.
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Що буде з іншими проєктами на СТБ?
Такі зміни торкнуться усіх майбутніх проєктів холдингу. Тепер без російських акторів, російської озвучки та без російських серіалів і фільмів.
Не має мови і про співпрацю з тими українцями, які попри цинічний напад росії, обрав медіаринок агресора. Мова про хореографку Тетяну Денисову. Проєкт «Танці» на СТБ планувався з нею вже цієї осені.
«Тетяна дуже натхненно розповідала, що хоче підтримати Україну. Вона також знаходилася в Києві на момент початку війни. Ми допомагали їй евакуюватися. Але знаємо, що сьогодні вона знаходиться в росії, де планує співпрацювати з російськими телеканалами», — каже Людмила Семчук.
Після цього Денисову прибрали зі складу журі, а також усіх анонсів «Танців».
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Настає золотий час для вітчизняних зірок. Вже скоро ми побачимо розквіт молодих українських артистів. А Україна відкриває для себе нові можливості у співпраці з іншими іноземними партнерами, певна гендиректорка СТБ.
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