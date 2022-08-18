Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
Всі проєкти
ru

Телеканал СТБ узгодив з правовласниками новий формат шоу «Танці. World of Dance», що виключає участь колаборантів в проєкті

18.08.2022

Цієї осені СТБ, продовжуючи місію з емоційної підтримки аудиторії та показу українських талантів, а також відповідаючи на запит українців повертає в ефір легендарні проєкти та улюблені серіали. Серед іншого, СТБ готує до показу і прем’єру шоу «Танці. World of Dance». Мовник погодив з правовласником формату World of Dance оновлену версію шоу без журі через суддю, яка продовжила співпрацю з країною-ворогом. 

Телеканал СТБ узгодив з правовласниками новий формат шоу «Танці. World of Dance», що виключає участь колаборантів в проєкті

На початку лютого телеканал СТБ оголосив про початок зйомок масштабного шоу «Танці. World of Dance», яке є українською адаптацією всесвітньовідомого формату компанії NBCUniversal. Прем’єра шоу була запланована на березень, але відкладена через початок повномасштабного вторгнення росії в Україну.  Наразі, український мовник анонсує прем’єру шоу і зміни, що відбулись в ньому. 

Одна з судей проєкту, громадянка України Тетяна Денисова, відмовилась від публічного засудження російського терору та заяв на підтримку України. В зв’язку з цим телеканалом СТБ ще весною було прийнято рішення припинити будь-яку подальшу співпрацю з Денисовою та виключити її прояви у головній танцювальній прем’єрі осені. Щоб реалізувати прийняте рішення, канал перемонтував відзняті до 24 лютого епізоди, вирізавши всі фрагменти за участю журі. 

Цієї осені Україна знов пишатиметься своїми вражаючими талантами. В оновленій прем’єрі “Танці. World of Dance» українці побачать неймовірні виступи учасників самого різного віку і танці самих різних жанрів. І вкотре переконаються, що з таким сильним прагненням до своєї мрії ми – непереможна нація. Оцінюватимуть улюблених танцівників і танцівниць тільки глядачі.

Нагадаємо, раніше СТБ та медіагрупа Starlight Media вже прийняли рішення про заборону участі громадян рф в майбутніх проєктах та серіалах. Наразі, ми вбачаємо необхідною також категоричну відмову від співпраці з громадянами України, що продовжують співпрацю з країною-агресоркою. 

Більше на тему: В ефір СТБ повертається «МастерШеф. Битва сезонів»

Читайте нас також  у Viber і Telegram СТБ

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Телеканал СТБ узгодив з правовласниками новий формат шоу «Танці. World of Dance», що виключає участь колаборантів в проєкті
Телеканал СТБ

Макс Чмерковський волонтерить у Польщі

 Телеканал СТБ узгодив з правовласниками новий формат шоу «Танці. World of Dance», що виключає участь колаборантів в проєкті
Телеканал СТБ

Долучайтеся: Женя Кот збирає кошти для українських захисників

 Телеканал СТБ узгодив з правовласниками новий формат шоу «Танці. World of Dance», що виключає участь колаборантів в проєкті
Телеканал СТБ

Танці на СТБ створюються за всесвітньовідомим форматом World of Dance
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати