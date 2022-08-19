Про проєкт

Танці на СТБ повертаються в новому сучасному форматі — це буде адаптація найвідомішого світового проєкту World of Dance, на сцену якого прагнуть потрапити найкращі танцівники й танцівниці. World of Dance — це найбільший конкурс в історії світових танців, відомий у 25 країнах. Телевізійну версію World of Dance успішно виробляють в Америці, Польщі, Філіппінах і Таїланді. Тепер він з’явиться і в Україні. Проєкт «Танці. World of Dance» створює команда, яка запускала на СТБ 9 сезонів «Танцюють всі», зробила з Національного відбору на Євробачення головну музичну подію в країні, а цьогоріч відновила легендарне шоу «Україна має талант», яке стало найкращою програмою осіннього телесезону. Прем’єра грандіозного танцювального шоу в ефірі СТБ відбудеться навесні 2022 року.