Танці. World of Dance

О проекте

Танцы на СТБ возвращаются в новом современном формате — это будет адаптация самого известного мирового проекта World of Dance, на сцену которого стремятся попасть лучшие танцовщики и танцовщицы. World of Dance — это крупнейший конкурс в истории мировых танцев, известный в 25 странах. Телевизионную версию World of Dance успешно производят в Америке, Польше, Филиппинах и Таиланде. Теперь он появится и в Украине. Проект «Танцы. World of Dance» создает команда, которая запускала на СТБ 9 сезонов «Танцуют все», сделала из Национального отбора на Евровидение главное музыкальное событие в стране, а в этом году возродила легендарное шоу «Україна має талант», ставшее лучшей программой осеннего телесезона. Премьера грандиозного танцевального шоу в эфире СТБ состоится весной 2022 года.