ua
Танці. World of Dance
Премьера «Танці. World of Dance»
18.12.2022
Кто выступил в 8 выпуске танцевального шоу «Танці. World of Dance»
Смотрите здесь
Новые выпуски Больше
Танці. World of Dance 8 выпуск от 18.12.2022

Танці. World of Dance. Выпуск 8 часть 1 от 18.12.2022

Танці. World of Dance. Выпуск 8 часть 2 от 18.12.2022

Танці. World of Dance. Выпуск 8 часть 3 от 18.12.2022

Танці. World of Dance 7 выпуск от 11.12.2022

Танці. World of Dance. Выпуск 7 часть 1 от 11.12.2022

Танці. World of Dance. Выпуск 7 часть 2 от 11.12.2022

Танці. World of Dance. Выпуск 7 часть 3 от 11.12.2022
Новости проекта Больше
Танці. World of Dance: Кто стал победителями первого сезона

Танці. World of Dance: Финалисты зрительского голосования в категории «Команды»

Танці. World of Dance: Финалисты зрительского голосования в категории «Дети»

Танці. World of Dance: Финалисты зрительского голосования в категории «Взрослые»
О проекте
Танцы на СТБ возвращаются в новом современном формате — это будет адаптация самого известного мирового проекта World of Dance, на сцену которого стремятся попасть лучшие танцовщики и танцовщицы. World of Dance — это крупнейший конкурс в истории мировых танцев, известный в 25 странах. Телевизионную версию World of Dance успешно производят в Америке, Польше, Филиппинах и Таиланде. Теперь он появится и в Украине. Проект «Танцы. World of Dance» создает команда, которая запускала на СТБ 9 сезонов «Танцуют все», сделала из Национального отбора на Евровидение главное музыкальное событие в стране, а в этом году возродила легендарное шоу «Україна має талант», ставшее лучшей программой осеннего телесезона. Премьера грандиозного танцевального шоу в эфире СТБ состоится весной 2022 года.
Макс Чмерковский Евгений Кот
