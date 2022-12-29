Танці. World of Dance: Кто стал победителями первого сезона
Восемь недель подряд лучшие танцоры и танцовщицы поражали украинцев своим талантом. Их выступления на сцене международного формата World of Dance вдохновляли нас верить в свои силы и никогда не сдаваться по пути к мечте. Это были настоящие танцы ради жизни и победы. Кто же стал победителем 1 сезона шоу «Танці. World of Dance» — читайте в материале.
Еженедельно в телеграмм-канале СТБ зрители выбирали своих фаворитов в трех категориях: Дети (соло и дуэты до 17 лет), Взрослые (сольные исполнители в возрасте от 17 лет) и Команды (от двух участников). После последнего, восьмого выпуска среди лидеров недель состоялось финальное голосование. И сегодня наконец-то определились имена победителей!
По результатам зрительских голосов победителями первого сезона международного формата Танці. World of Dance стали:
категория Дети – Тимур Путята и Евгения Пиндюра. Пара получила 30% голосов в своей категории.
Video: Кто стал победителем Танці. World of Dance
категория Взрослые – Евгений Карякин. За легендарного танцора отдали 34% голосов.
категория Команды — Twinkles. Creative Dance Family. В своем выступлении команда подняла важную тему буллинга. В финальном голосовании получили 45% голосов.
Video: Кто стал победителем Танці. World of Dance
Поздравляем победителей!
Смотрите все выступления 1 сезона проекта «Танці. World of Dance»
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