Танці повертаються на СТБ

Жодних обмежень за віком, танцювальним стилем та кількістю людей на сцені! Якщо ви володієте будь-яким танцювальним стилем і хочете стати учасником головної події весни, команда проекту чекає на вашу заявку. Оберіть будь-який зручний для вас спосіб:

– Заповніть анкету нижче.

– Зніміть свій танець на відео і опублікуйте у себе в соцмережах. Обов’язково поставте хештег #танцінастб і позначте офіційну сторінку СТБ (фейсбук чи інстаграм), щоб ми вас побачили.

– Або надішліть нам відео зі своїм талантом у Viber, Telegram або WhatsApp на номер +38(067)642–70–14.

