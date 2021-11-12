Танцы возвращаются на СТБ

Никаких ограничений по возрасту, танцевальному стилю и количеству людей на сцене! Если вы владеете каким-либо танцевальным стилем и хотите стать участником главного события весны, команда проекта ждет вашу заявку.

– Заполните анкету ниже.

– Снимите свой танец на видео и опубликуйте у себя в соцсетях. Обязательно поставьте хэштег #танцінастб и отметьте официальную страницу СТБ (фейсбук или инстаграмм), чтобы мы вас увидели.

– Или отправьте нам видео со своим талантом в Viber, Telegram или WhatsApp на номер +38(067)642–70–14.

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