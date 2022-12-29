Танці. World of Dance: Хто став переможцями першого сезону

Вісім тижнів поспіль найкращі танцівники і танцівниці вражали українців своїм талантом. Їх виступи на сцені міжнародного формату World of Dance надихали нас вірити у свої сили і ніколи не здаватися на шляху до мрії. Це були справжні Танці заради життя і перемоги. Хто ж став переможцем першого сезону шоу «Танці. World of Dance» — читайте у матеріалі.

Щотижня у телеграм-каналі СТБ глядачі обирали своїх фаворитів у трьох категоріях: Діти (соло та дуети віком до 17 років), Дорослі (сольні виконавці віком від 17 років) та Команди (від двох учасників). Після останнього, восьмого, випуску серед лідерів тижнів відбулося фінальне голосування. І сьогодні, нарешті, визначилися імена переможців!

За результатами глядацьких голосів, переможцями першого сезону міжнародного формату Танці. World of Dance стали:

категорія Діти — Тимур Путята та Євгенія Піндюра. Пара отримала 30% голосів у своїй категорії.

Video: Хто став переможцем Танці. World of Dance Хто переміг у Танці. World of Dance на СТБ. Читай, хто найбільше здобув голосів і став переможцем 1 сезону Танці. World of Dance

категорія Дорослі — Євген Карякін. За легендарного танцівника віддали 34% голосів.

категорія Команди — Twinkles. Creative Dance Family. У своєму виступі команда підняла важливу тему булінгу. У фінальному голосуванні отримали 45% голосів. Video: Хто став переможцем Танці. World of Dance Хто переміг у Танці. World of Dance на СТБ. Читай, хто найбільше здобув голосів і став переможцем 1 сезону Танці. World of Dance Вітаємо переможців!

Дивіться всі виступи 1-го сезону проєкту «Танці. World of Dance»

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