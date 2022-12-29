Проєкти
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Серіали
Серіали
Всі проєкти
ru
Танці. World of Dance

Танці. World of Dance: Хто став переможцями першого сезону

29.12.2022

Вісім тижнів поспіль найкращі танцівники і танцівниці вражали українців своїм талантом. Їх виступи на сцені міжнародного формату World of Dance надихали нас вірити у свої сили і ніколи не здаватися на шляху до мрії. Це були справжні Танці заради життя і перемоги. Хто ж став переможцем першого сезону шоу «Танці. World of Dance» — читайте у матеріалі.

Хто став переможцем Танці. World of Dance

Щотижня у телеграм-каналі СТБ глядачі обирали своїх фаворитів у трьох категоріях: Діти (соло та дуети віком до 17 років), Дорослі (сольні виконавці віком від 17 років) та Команди (від двох учасників). Після останнього, восьмого, випуску серед лідерів тижнів відбулося фінальне голосування. І сьогодні, нарешті, визначилися імена переможців!

За результатами глядацьких голосів, переможцями першого сезону міжнародного формату Танці. World of Dance стали:

категорія Діти — Тимур Путята та Євгенія Піндюра. Пара отримала 30% голосів у своїй категорії. 

Хто став переможцем Танці. World of Dance

Video: Хто став переможцем Танці. World of Dance

Хто переміг у Танці. World of Dance на СТБ. Читай, хто найбільше здобув голосів і став переможцем 1 сезону Танці. World of Dance

категорія Дорослі — Євген Карякін. За легендарного танцівника віддали 34% голосів. 

Хто став переможцем Танці. World of Dance

Video: Хто став переможцем Танці. World of Dance

Хто переміг у Танці. World of Dance на СТБ. Читай, хто найбільше здобув голосів і став переможцем 1 сезону Танці. World of Dance

категорія Команди — Twinkles. Creative Dance Family. У своєму виступі команда підняла важливу тему булінгу. У фінальному голосуванні отримали 45% голосів.

Хто став переможцем Танці. World of Dance

Video: Хто став переможцем Танці. World of Dance

Хто переміг у Танці. World of Dance на СТБ. Читай, хто найбільше здобув голосів і став переможцем 1 сезону Танці. World of Dance

Вітаємо переможців!

Дивіться всі виступи 1-го сезону проєкту «Танці. World of Dance»

Читайте нас також у Viber і Telegram

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Хто став переможцем Танці. World of Dance
Танці. World of Dance

Танці. World of Dance: Фіналісти глядацького голосування у категорії «Команди»

 Хто став переможцем Танці. World of Dance
Танці. World of Dance

Танці. World of Dance: Фіналісти глядацького голосування у категорії «Діти»

 Хто став переможцем Танці. World of Dance
Танці. World of Dance

Танці. World of Dance: Фіналісти глядацького голосування у категорії «Дорослі»

 Хто став переможцем Танці. World of Dance
Танці. World of Dance

Танці. World of Dance: Хто став лідерами тижнів

 Хто став переможцем Танці. World of Dance
Танці. World of Dance

Танці. World of dance: Як проголосувати за улюбленого учасника

 Хто став переможцем Танці. World of Dance
Танці. World of Dance

Що відомо про учасників 8 випуску «Танці. World Of Dance»
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Дякуємо!

Тепер редактори знають.

Закрити