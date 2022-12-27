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Танці. World of Dance

Танці. World of Dance: Хто став лідерами тижнів

27.12.2022

Вісім тижнів поспіль найкращі танцівники і танцівниці вражали українців своїм талантом. Їх виступи на сцені міжнародного формату World of Dance надихали нас завжди вірити у свої сили і ніколи не здаватися на шляху до мрії. Це були справжні Танці заради життя і перемоги. Вісім тижнів у телеграм-каналі СТБ глядачі обирали своїх фаворитів у трьох категоріях: Діти (соло та дуети віком до 17 років), Дорослі (сольні виконавці віком від 17 років) та Команди (від двох учасників). Хто ж став лідерами кожного тижня – дізнайтеся просто зараз.

За результатами голосування, топ-3 кожного тижня та кількість глядацьких голосів виглядають так:

1-й випуск

Тимур Путята та Євгенія Піндюра (Діти) – 46% голосів

Танці. World of Dance: хто став лідерами тижнів

Олександр Тришков (Дорослі) – 34%

Танці. World of Dance: хто став лідерами тижнів

Shadow team (Команди) – 37%.

Танці. World of Dance: хто став лідерами тижнів

2-й випуск

Анастасія Макогоненко (Діти) – 53% голосів

Танці. World of Dance: хто став лідерами тижнів

Євген Лой (Дорослі) – 47%

Танці. World of Dance: хто став лідерами тижнів

ARCHI & TIM (Команди) – 40%.

Танці. World of Dance: хто став лідерами тижнів

3-й випуск

Вікторія Ляпкіна (Діти) – 43% голосів

Танці. World of Dance: хто став лідерами тижнів

Тетяна Костенко (Дорослі) – 40%

Танці. World of Dance: хто став лідерами тижнів

Twinkles. Creanive Dance Family (Команди) – 56%.

Танці. World of Dance: хто став лідерами тижнів

4-й випуск

Тимур Теренчук (Діти) – 52% голосів

Танці. World of Dance: хто став лідерами тижнів

Дар’я Коваль (Дорослі) – 37%

Танці. World of Dance: хто став лідерами тижнів

Софія Кончицька та Денис Орлов (Команди) – 50%.

Танці. World of Dance: хто став лідерами тижнів

5-й випуск

Матвій Йєнсен та Анісія Гонимович (Діти) – 47%

Танці. World of Dance: хто став лідерами тижнів

Максим Оробець (Дорослі) – 35%

Танці. World of Dance: хто став лідерами тижнів

Катерина Білявська та Богдан Урхов (Команди) – 43%.

Танці. World of Dance: хто став лідерами тижнів

6-й випуск

Bgirl NIKA (Діти) – 49%

Танці. World of Dance: хто став лідерами тижнів

Аміран Вєсєлов (Дорослі) – 30%Танці. World of Dance: хто став лідерами тижнів

VDS (Команди) – 67%.

Танці. World of Dance: хто став лідерами тижнів

7-й випуск

Марк Терещенко (Діти) – 60%

Танці. World of Dance: хто став лідерами тижнів

Євген Карякін (Дорослі) – 30%

Танці. World of Dance: хто став лідерами тижнів

Bit & Groove (Команди) – 41%

Танці. World of Dance: хто став лідерами тижнів

8-випуск

Максим Цвігун (Діти) – 54% голосів

Танці. World of Dance: хто став лідерами тижнів

Ігор Ярмолицький (Дорослі) – 31%

Танці. World of Dance: хто став лідерами тижнів

Назар Грабар та Юрій Гурич (Команди) – 52%.

Танці. World of Dance: хто став лідерами тижнів

Фінальне голосування за переможців сезону відкрите. Шляхом голосування у телеграм-каналі СТБ, серед усіх лідерів тижня українці визначать трійку найкращих представників своїх категорій. Вони стануть переможцями першого сезону «Танці. World of dance». Імена переможців буде оголошено 29 грудня.

Танцюй життя. Живи життя. Обирай своїх фаворитів ТУТ!

Дивіться всі виступи фіналістів.

 

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