Танці. World of Dance: Хто став лідерами тижнів

Вісім тижнів поспіль найкращі танцівники і танцівниці вражали українців своїм талантом. Їх виступи на сцені міжнародного формату World of Dance надихали нас завжди вірити у свої сили і ніколи не здаватися на шляху до мрії. Це були справжні Танці заради життя і перемоги. Вісім тижнів у телеграм-каналі СТБ глядачі обирали своїх фаворитів у трьох категоріях: Діти (соло та дуети віком до 17 років), Дорослі (сольні виконавці віком від 17 років) та Команди (від двох учасників). Хто ж став лідерами кожного тижня – дізнайтеся просто зараз.

За результатами голосування, топ-3 кожного тижня та кількість глядацьких голосів виглядають так:

1-й випуск

Тимур Путята та Євгенія Піндюра (Діти) – 46% голосів

Олександр Тришков (Дорослі) – 34%

Shadow team (Команди) – 37%.

2-й випуск

Анастасія Макогоненко (Діти) – 53% голосів

Євген Лой (Дорослі) – 47%

ARCHI & TIM (Команди) – 40%.

3-й випуск

Вікторія Ляпкіна (Діти) – 43% голосів

Тетяна Костенко (Дорослі) – 40%

Twinkles. Creanive Dance Family (Команди) – 56%.

4-й випуск

Тимур Теренчук (Діти) – 52% голосів

Дар’я Коваль (Дорослі) – 37%

Софія Кончицька та Денис Орлов (Команди) – 50%.

5-й випуск

Матвій Йєнсен та Анісія Гонимович (Діти) – 47%

Максим Оробець (Дорослі) – 35%

Катерина Білявська та Богдан Урхов (Команди) – 43%.

6-й випуск

Bgirl NIKA (Діти) – 49%

Аміран Вєсєлов (Дорослі) – 30%

VDS (Команди) – 67%.

7-й випуск

Марк Терещенко (Діти) – 60%

Євген Карякін (Дорослі) – 30%

Bit & Groove (Команди) – 41%

8-випуск

Максим Цвігун (Діти) – 54% голосів

Ігор Ярмолицький (Дорослі) – 31%

Назар Грабар та Юрій Гурич (Команди) – 52%.

Фінальне голосування за переможців сезону відкрите. Шляхом голосування у телеграм-каналі СТБ, серед усіх лідерів тижня українці визначать трійку найкращих представників своїх категорій. Вони стануть переможцями першого сезону «Танці. World of dance». Імена переможців буде оголошено 29 грудня.

Танцюй життя. Живи життя. Обирай своїх фаворитів ТУТ!

Дивіться всі виступи фіналістів.