Танці. World of Dance: Фіналісти глядацького голосування у категорії «Діти»

Триває фінальне голосування серед лідерів восьми тижнів проєкту «Танці. World of Dance». Вже 29 грудня за результатами глядацьких голосів визначаться переможці першого сезону міжнародного формату. Хто став фіналістами у категорії «Діти» — читайте в нашому матеріалі STB.UA.

Тимур Путята та Євгенія Піндюра

12 років та 10 років

латина

Тимур і Євгенія — одна з найтитулованіших бальних танцювальних пар України. Абсолютні чемпіони України. Неодноразові срібні та золоті призери Кубка Європи та багатьох міжнародних професійних турнірів. І, найголовніше, абсолютні чемпіони Blackpool Dance Festival! У 2021 році саме ця українська пара вперше за понад 100 років виграла одразу у п’яти категоріях найпрестижнішого танцювального турніру світу. Перемога у престижному турнірі одразу підняла юних українців у статус зірок. Але Тимур і Женя не планують зупинятися, навпаки – почали ще більше працювати у залі.

«Коли ти стаєш чемпіоном, з’являється відчуття, що вже усього досягнув. І це дуже погано, це починає впливати на тренування, розслаблює. Ліпше прибрати цю корону з голову, обрати собі нову мету і знову йти до неї», — зізнається пара.

Пара підкорювала міжнародний формат World of Dance у першому випуску. Тимур ті Євгенія не приховують, що навіть для таких чемпіонів, як вони, це новий досвід у новій категорії.

Дивись виступ талановитих українців Тимура і Євгенії у першому випуску проєкту Танці. World of Dance за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=mB3m3LHcCK8

Анастасія Макогоненко

9 років, Одеса

диско

Маленька королева диско! Чемпіонка світу, чемпіонка Європи, п’ятиразова чемпіонка України зі спортивного стилю діско та слоу. Це результат колосальної роботи: Настя щодня тренується по 5-7 годин, пробігає 5-7 кілометрів, аби підтримувати фізичну форму та робить 400-500 відтискань і пресу для міцності м’язів.

«Навантаження неймовірне. Буває таке, що вона ввечері просто падає після тренувань. Тоді ми допомагаємо їй роздягнутись, мажемо м’язи зігріваючим гелем. Я, звісно, пишаюсь дочкою, але й намагаюся іноді зупинити її запал. Бо вона на кожен чемпіонат їде з впевненістю, що мусить там бути першою і виграти. Це такий вже твердий характер: якщо є мета – не бачу перешкод», — розповідає про Настю мама.

Мама Анастасії за сумісництвом і її тренерка. Має власний великий клуб спортивного танцю. Тож дівчинка з дитинства спостерігала за тим, як мама зі своїми учнями їздила на чемпіонати країни і світу. І згодом також захотіла займатися танцями.

Коли Настя побачила анонс про проєкт Танці. World of Dance на СТБ, одразу ж захотіла взяти у ньому участь та виступити на найбільшій танцювальній сцені країни. Із собою на удачу привезла свої талісмани – два зайчики, “містер диско” та “містер слоу”.

Дивись драйвовий виступ королеви диско Анастасії у другому випуску проєкту Танці. World of Dance за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Dd5PkQZTPhA

Вікторія Ляпкіна

11 років

модерн

У 5 років дівчинка почала займатись бальними танцями, а у 7 років мама вирішила повести її на балет. Балет здався магічним і казковим стилем, тому Віка обрала його. А остаточно полюбила класику після новорічної вистави “Лускунчик”. Після 4-го класу дівчинка поступила в хореографічний коледж, щоб професійно розвиватись в обраному напрямку.

За красивими витонченими рухами лежить важка праця. Щодня по кілька годин Віка наполегливо вивчає у коледжі класику, ритміку, гімнастику та історико-побутовий танець. Крепатура, стерті до крові пальці в пуантах, біль у ногах. Така ціна Вікіної мрії – стати всесвітньовідомою балериною та підкорити сцени кращих театрів. Дуже хоче, щоб її першою великою роллю стала Одетта з «Лебединого озера».

«Вона дуже скромна ззовні, навіть може здатится скутою, але всередині – сталевий стрижень», — говорить про Віку мама.

Віка підкорювала сцену World of Dance у третьому випуску проєкту. Вона танцювала історію про дівчинку, яка намагається відкритись цьому світу попри невдачі, страхи та хвилювання. Багато у чому героїню свого танцю Віка порівнює і з собою.

Дивіться чуттєву і ніжну «Елегію душі» від Вікторії на сцені Танці. World of Dance за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=BImzXYtiups

Тимур Теренчук

11 років, Вінниця

брейкданс

Тимур — син відомого в Україні актора Олександра Теренчук (“Ліга сміху”, серіал «Одного разу під Полтавою» та ін) та успішної дизайнерки одягу. У Вінниці цю родину знає кожен, тож вихід на вулицю разом з татом обов’язково перетвориться на фотосесію з перехожими. Навіть зі школи без невеличкої автограф-сесії зірковій родині вийти не вдається. Тимур звик до такої уваги оточуючих, проте не хоче, щоб його сприймали як таткового сина.

Хлопчик любить відвідувати зйомки і вже сам має невеличкий акторський досвід. А також наполегливо займається танцями, аби розвивати свій талант. Тимур багато тренується – по декілька годин щодня, навіть вихідні він проводить у танцювальній залі. Напружений графік не лякає, адже його батьки – це найкращий приклад того, скільки потрібно працювати заради здійснення своєї мрії.

«Я хочу сам усього досягти в житті, а не так, щоб люди думали, що це завдяки татові. Тому я й прийшов на Танці», — зізнається Тимур.

Тимур вийшов на сцену міжнародного формату Word of dance, щоб країна нарешті побачила в ньому талановитого танцівника, а не зіркового хлопчика. Сподівається, що своїм виступом йому вдалося показати себе справжнього і наповнити серця українців неймовірною енергією.

Дивиться виступ Тимура у четвертому випуску проєкту Танці. World of Dance за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=5WJeGjMCkSE

Матвій Йєнсен та Анісія Гонимович

13 та 14 років, Одеса

латина

Абсолютні чемпіони Блекпула.

Матвій та Анісія знайомі з самого дитинства. У 6 років вони вже були танцювальною парою, починали разом професійний шлях у спортивно-бальних танцях. Але після спільного року кожен продовжив свій розвиток окремо. Півтора роки тому вони зустрілися знову. Вона в статусі міні-Міс світу, найкращий талант світу і Best of the best, він — чемпіон Блекпула, чемпіон світу та призер міжнародних професійних турнірів.

Вони знову стали в пару. І хоча за дуже короткий термін Анісії довелося наздоганяти в майстерності Матвія, в результаті вийшла вибухова суміш. Сьогодні їх знають у всій Україні як переможців чемпіонатів та конкурсів. А кілька місяців тому вони стали абсолютними чемпіонами Blackpool OPEN TO THE WORLD, виборовши 1 місця по всіх п’яти танцях.

«24 лютого в перші години вибухів ми рятували свої танцювальні речі. Ми страшено боялися, ховалися в підвалі, але берегли свою мрію в душі. Пізніше ми з мамами дісталися свого тренера, лишивши на захисті України тата та старшого брата. Ми відчуваємо біль за всіх українських дітей, і обрали захищати ім’я і честь нашої країни так, як можемо, як вміємо це найкраще. На чемпіонаті ми танцювали за всіх, хто не зміг бути там, бо ми дуже хотіли довести всім, що українці незламні, що нашу націю неможливо перемогти. І нам це вдалося», — згадує Анісія.

Тепер одна з найкрасивіших українських бальних пар підкорює сцену міжнародного формату World of Dance, аби продемонструвати всій країні, що вони найкращі у своїй справі.

«Для нас це неабияка честь. Ми дивилися американський формат World of Dance і дуже мріяли колись опинитись серед учасників, а тепер він в Україні. Це неймовірно, і це здійснення нашої мрії», — говорить Матвій.

Дивіться виступ чемпіонів у п’ятому випуску проєкту Танці. World of Dance за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=RXe4LlC_xW0

B-girl NIKA (Ніколь Джурик)

9 років, Винниця

брейкданс

Переможниця Чемпіонату України з Олімпійського Брейкінгу-2021.

Вже 2 роки вона танцює брейкінг та акробатику. Те, що це саме її стиль, відчула з першого заняття. Одразу вирішила, що хоче розвиватися в цьому напрямку професійно, і наполегливо йшла до своєї мети. Минулого року Ніколь перемогла на чемпіонаті з Олімпійського брейкінгу і автоматично увійшла в дитячу олімпійську збірну України.

«Брейкінг — дуже важкий вид спорту. Тут потрібне сильне фізо, треба добре качати руки, щоб виконувати трюки. Можливо через це в ньому так багато хлопців і значно менше дівчат. Мене складні трюки не лякають зовсім, навпаки — я пишаюсь, коли все виходить», — зізнається Ніколь. А близькі зазначають, що їй все вдається, бо дівчинка — дуже сильна особистість і лідер по життю.

На змаганнях її часто ставлять в батли з хлопцями. І буває таке, що вони спочатку її взагалі не сприймають, як серйозну суперницю. Але, коли бачать як Ніколь виконує складні елементи, одразу змінюють думку.

Танці на СТБ для Ніколь — чудова можливість раз і назавжди довести усім хлопцям-брейкерам, що не тільки вони вміють круто танцювати цей стиль. А ще дівчинка мріє, щоб мама і тренер нею пишалися.

Дивіться виступ b-girl NIKA у шостому випуску проєкту Танці. World of Dancза посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=wNs-PMxF2_s

Марк Терещенко

10 років, Київ

контемпорарі

Актор і танцівник. У творчому доробку Марка вже понад 33 кіно- та серіальних проєкт, серед яких За вітриною, Сліпа, Школа, Юрчишини, Коли ми вдома та інші. Обличчя відомого бренду танцювального одягу.

В кіно Марк потрапив випадково у 5 років. Прийшов на роботу до бабусі, яка працювала реквізиторкою на знімальному майданчику. На веселого й дуже комунікабельного хлопчика одразу звернув увагу режисер і запропонував батькам Марка зробити проби. Так почалася акторська кар’єра хлопчика.

Марку дуже подобається розвиватися в акторстві. Великі обсяги текстів зовсім не лякають, а, навпаки, тренують пам’ять. А танці допомагають вільно почуватися перед камерами та розслабитися після зйомок.

Макс танцює модерн та шоу-денс. І в кожен танець вкладає усю свою акторську майстерність.

«Мені подобається грати різні ролі, бути різним і в кіно, і на танцювальному майданчику. Я можу станцювати щось ніжне, а можу щось суворе або енергійне. Для цього проєкту я підготував танець павука. Він водночас і грізний, лякаючий, і хитрий, але дуже любить музику», — розповідає хлопчик.

Танці на СТБ для Марка — нагода показати свій талант не тільки Україні, а всьому світові, який дивиться формат World of Dance. Конкуренція та майстерність інших учасників його категорії хлопця не лякає. Адже його сила — в акторстві і хорошій міміці. Тож Марк налаштований на перемогу.

Дивіться танець грізного павука Марка у сьомому випуску проєкту Танці. World of Dance за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=K4Al39M0ATo

Максим Цвігун

13 років, Хмельницький

джаз-фанк

Він народився в родині медиків. Тато — хірург, мама — старша медсестра, бабуся і тітка також працюють медсестрами в лікарні. Зрозуміло, що рідні бачили у ньому продовження сімейної династії та всіляко намагалися занурити у світ медицини.

«Тато ще в дитинстві мені казав: от станеш також лікарем, кардіологом або хірургом, як я, будемо разом з тобою лікувати людей. Розказував мені після роботи, які операції сьогодні робив. Тато думає, що мене це захопить і я піду по його стопам. Та я, коли чую такі подробиці, починаю нервуватися. Бо мене це аж ніяк не захоплює і не дуже подобається», — згадує Максим. І одного дня він таки сказав батькам, що в медицину не піде, а хоче присвятити своє життя танцям. «Я займаюсь танцями вже 10 років. Танцюю сучасну хореографію, контемпорарі. Почуваюся у цій сфері, наче риба у воді. Тут я відчуваю себе вільним, тут я можу показати свої емоції, висловити танцем свої почуття», — говорить Максим.

Він дивився останні сезони легендарного шоу «Танцюють всі!» і уявляв, як одного дня теж вийде на цю сцену. Коли дізнався, що проєкт закрили, дуже засмутився, адже не бачив іншого подібного формату, де міг би проявити свої вміння і сили на таку велику аудиторію. Тож, щойно побачив кастинг у World of Dance, не роздумував ані хвилини, і почав ще більше тренуватися в танцювальній залі.

Танці на СТБ для Максима — здійснення великої мрії. І можливість довести, що він обрав правильний шлях. Свій шлях. І це точно не медицина.

«Це буде мій поштовх до подальшого розвитку і танцювальної кар’єри. Це буде моїм першим великим кроком до нового, сильного, великого росту», — налаштовує себе Максим.

Дивіться виступ Максима у восьмому випуску проєкту Танці. World of Dance за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=oZzlMxL7uPA

Нагадаємо, фіналісти міжнародного формату World of Dance змагаються у трьох категоріях: Діти (соло та дуети віком до 17 років), Дорослі (сольні виконавці віком від 17 років) та Команди (від двох учасників). Переможців обирають тільки глядачі. Проголосувати за своїх фаворитів можна в телеграм-каналі СТБ ТУТ!

За результатами глядацьких голосів буде визначено три лідери – по одному в кожній категорії. Імена переможців першого сезону Танців на СТБ буде оголошено 29 грудня на офіційних сторінках телеканалу СТБ.

