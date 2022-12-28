Фіналісти глядацького голосування Танці. World of Dance у категорії Команди

Танці. World of Dance: Фіналісти глядацького голосування у категорії «Команди»

Триває фінальне голосування серед лідерів восьми тижнів проєкту «Танці. World of Dance». Вже 29 грудня за результатами глядацьких голосів визначаться переможці першого сезону міжнародного формату. Хто став фіналістами у категорії «Команди» – читайте в нашому матеріалі.

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Shadow team

Київ

frame up

Коли люди чують слово “стріп”, на думку спадають відверті танці у нічному клубі. Але ця команда не роздягається і не танцює оголеною.

«Frame up може бути дуже різним: ліричним і навіть експериментальним. Тому ми тут. Ми руйнуємо стереотипи щодо нашого високого взуття. Хочеться, щоб люди почали інакше сприймати нас і жанр, в якому ми працюємо», – говорять дівчата.

Номер, з яким команда Shadow team прийшла на проєкт, самі дівчата дуже обожнюють. І сподіваються, що від нього буде у захваті не тільки молода аудиторія, а навіть бабусі і дідусі.

Участь на найбільшій танцювальній сцені країни для Shadow team надзвичайно важлива, адже вони довго йшли до того, аби їх розуміли та приймали. Щоб бачили, що стиль frame up strip це не вульгарність, а дуже делікатне мистецтво і неймовірно важка праця у танцювальному залі.

Дивіться запальний виступ Shadow team у першому випуску проєкту Танці. World of Dance за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=LPl2jdzkl7w&t=3s

ARCHI & TIM (Артур та Тимур Карпінські)

28 років, Харків

ліричний хіп-хоп

Артур та Тимур – брати-близнюки. Займаються танцями вже 12 років. Потрапили у світ танцю випадково – на запрошення друга. Спочатку брати дуже соромились, але в якийсь момент відчули захоплення і зрозуміли, що хочуть розвиватись у цій справі. Відтоді мріяли про подорожі та гастролі, аби усе життя займатися справою, що приносить задоволення.

«Пам’ятаю, як я перед сном записував собі у зошит: я – Карпінський Артур, я танцюрист, хореограф, проводжу майстер-класи у різних країнах. Клав під подушку і засинав, згадує Артур. – Минув час і ми до цього прийшли».

ARCHI & TIM – справжні амбасадори хіп-хопу у Харкові. Розвивають танцювальну школу та організовують танцювальні табори. Хлопці дуже амбітні, тож зупинятися на досягнутому не збираються.

«Хочемо транслювати те, чому присвятили 12 років у підвалі танцювальної школи. Коли ти щоразу приходиш на тренування, коли щоразу шукаєш щось нове для того, щоб удосконалювати свій танець. Зараз хочеться показувати це великій аудиторії, щоб про нас дізналися якомога більше людей. Але і продовжувати розвивати себе, досягати нових, більш високих рівнів у цій справі».

Попри великі наміри, обидва – справжні бешкетники.

«Ми себе на 28 взагалі не відчуваємо. І оточуючі також не завжди вірять. Бувають прикольні моменти, коли у закладах навіть просять показати документи. Ми показуємо, звісно, людина дивується, а ми кажемо: чувак, будеш танцювати – будеш свіжий і молодий усе життя. Як ми! У 60 ми точно матимемо вигляд, наче нам по 40 – це ж круто», – розповідає Тимур. «А ще нас часто питають, чи користуємось ми тим, що близнюки. Це взагалі класичне питання, якщо чесно. І так, маємо зізнатись: ми складали один за одного іспити», – додає Артур.

У танцювальній сфері братів часто порівнюють із близнюками Les Twins, переможцями американського проекту World of Dance. Тепер Артур та Тимур мають на меті стати першими переможцями-близнюками вже української версії Танці. World of Dance. І запросити Les Twins в Україну на батл.

Для підкорення міжнародного формату брати обрали несподіваний кавер на хіт Тіни Кароль. Дивіться виступ ARCHI & TIM у другому випуску проєкту Танці. World of Dance за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=mnQyr_QF9vg

Twinkles. Creative Dance Family

хіп-хоп

Вони – справжня танцювальна сім’я, в якій кожен учасник команди завжди знайде підтримку і розраду в будь-якій ситуації. Коли вони переступають поріг танцювальної зали – забувають про все і кайфують від своєї справи.

В своїй постановці команда порушує глобальну тему булінгу.

«У цьому світі будь яка людина хоч раз за життя стикається із булінгом. Навіть серед нас є ті, хто з ним стикнувся! Ми виступаємо за те, щоб на цю проблему звертали увагу – не лише наші ровесники. На це мають звертати увагу дорослі. Адже школярі, особливо в молодших класах або у підлітковому віці, не завжди можуть впоратись самостійно. У нашій школі була дівчинка, яка мала великі проблеми, про які нікому не розповідала. Вона не витримала булінгу і не знайшла іншого виходу, окрім суїциду. Це дуже страшно, адже все можна змінити, навіть те, що на даний час здається неможливим. Головне не мовчати і розмовляти про це зі своїми близькими. А батьки мають подбати про своїх дітей, пояснювати їм, що сприймати, а що – ні», – закликають Twinkles.

Дивіться виступ команди Twinkles у третьому випуску проєкту Танці. World of Dance за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=s6NcRw7mKuk&list=PLPZ19mu6GOVxiT2xbRN17XfjvoPRpDdHC&index=13

Софія Кончицька та Денис Орлов

19 і 18 років, Харків

латина

Дворазові чемпіони України, бронзові призери чемпіонату Європи та бронзові призери Кубку світу з бального танцю.

Вони танцюють в парі вже 2 роки. Обидва – перфекціоністи і лідери, завжди прагнуть кращого результату. Таку планку витримає не кожна бальна пара, тож ціна ідеального виступу на паркеті та призових місць – багатогодинна важка робота в залі майже без перерв.

«Я ніколи не дозволяю собі зупинятися на досягнутому. Два-три дні після чемпіонату – і я вже починаю нудьгувати. Мені потрібно щось робити. Не кожен партнер готовий терпіти таку активність, тому я щаслива, що Денис мене підтримує в усьому», – зізнається Софія. «У мене було багато танцювальних партнерок, але Софія – перша, з ким я танцюю так довго. Можливо, вимогливість до себе та інших може когось лякати, але це запорука успіху і планка, яку постійно маєш тримати», – говорить Денис.

На сцені міжнародного формату World of Dance Софія та Денис прагнуть отримати новий досвід, відчути інший конкурсний драйв і показати свій талант всій країні.

Дивиться виступ Софії та Дениса у четвертому випуску проєкту Танці. World of Dance за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=yNo9rvy5IvQ

Катерина Білявська та Богдан Урхов

dance show

Зірки легендарного проєкту «Танцюють всі» і топові хореографи країни.

Колись Богдан був учасником проєкту, а Катя — хореографкою, яка допомагала ставити постановки. Їх професійний дует народився завдяки ефіру, в якому суперфіналісти танцювали в парі з хореографами проєкту.

«Для мене Катя Білявська тоді була зіркою. І тут вона підходить і питає: не хочеш станцювати зі мною в парі? Я такий «вау… звісно хочу!» Це для мене було неабиякою честю», — згадує Богдан той період. «Я добре відчуваю людей за енергетикою. Для мене важливі людські риси в партнері, бо танець це насамперед психологія. Це платформа для гарної якісною роботи. Богдан мені одразу зайшов, і я зрозуміла — дружитимемо», — зізнається Катя.

Комфортна співпраця і відсутність професійних конфліктів стали запорукою неабиякого успіху вже поза рамками танцювального шоу. Вони працюють разом вже багато років, проводять тренування, майстеркласи та судять разом танцювальні конкурси. І зізнаються, що весь цей час відчувають себе наче брат і сестра.

Сцена міжнародного формату World of Dance для таких досвідчених танцівників, як Катя і Богдан — це новий формат конкурсу, якого в Україні ще не було. І новий досвід змагання в дуеті. Зізнаються, що відчувають неабияке хвилювання і мандраж, але це не дає їм залишатися черствими всередині, цинічними. «Не розумію, коли танцівники відчувають байдужість до майбутнього виступу впевненість у власній неперевершеності. На мій погляд, таке ставлення означає, що у вашому танцювальному розвитку настала крапка. Якщо ти вважаєш, що аж такий крутий — час завершувати кар’єру», — впевнений Богдан.

У п’ятому випуску проєкту World of Dance Богдан і Катя показали мультиетнічний номер, побудований на різних культурах. І передали свій образ через музику, татуювання і складні танцювальні елементи з неймовірними підтримками. Цікаво, що музику для цього виступу дует створив самостійно. «Щоб вийти на цю сцену, ми витратили дуже багато себе в енергетичному сенсі. Переступили через оце: «ви ж уже були учасниками, нащо це вам?». Хочеться не виправдовувати чиїсь сподівання а, насамперед, підвищувати планку в своїх очах. І кайфувати від того, що ми робимо», — зізнається пара.

Дивіться виступ легендарного дуету на сцені Танці. World of Dance за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=3b00kMeoQJs

VDS

Біла Церква

тверк

Ці дівчата ніколи б не зустрілися в одній команді, якби не випадок. Адже ще кілька років тому Вероніка, керівниця танцювального клубу VDS та хореографка колективу, дуже не любила тверк через те, що зазвичай бачила, як вульгарно його танцюють Та одного разу на вечірці до неї підійшла подруга і попросила замінити її на тренуванні, бо вона мала терміново поїхати. Так Вероніка, неочікувано для себе, потрапила на заняття з тверку.

Як професійна танцівниця, вона почала шукати більше інформації та самостійно вивчати тверк. Передивилася купу відео та майстер-класів. І почала розвивати цей напрямок в Білій Церкві.

«Я бачу, що у суспільстві поступово змінюється ставлення до тверку. Навіть наші мами вдома просять навчити їх основним елементам! Питають «покажи, як ти це робиш?». Сьогодні ми з дівчатами відчуваємо гордість, адже робимо круті постановки, з глибоким сенсом, і представлятимемо свій стиль на такому масштабному проєкті. Але роботи ще багато. Хіп-хоп у нас всі знають, джаз-фанк та латину знають, а тверк досі сприймається як “танець попи”. Він на це не заслуговує», — впевнена Вероніка.

Танці на СТБ для команди VDS — можливість показати всій країні свій рівень. А також довести, що тверк це не вульгарні рухи для нічного закладу, а крутий стиль, гідний того, щоб конкурувати з іншими на професійній танцювальній сцені.

Дивіться запальний виступ команди VDS у шостому випуску проєкту Танці. World of Dance за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=APlgzIEw09g

Bit&Groove (Денис Война та Олександр Ольшанський)

Луганськ

хіп-хоп

Денис та Сашко — два друга, захоплені танцями. У 2014-році з початком війни їм довелося виїхали з рідного міста, щоб вивезти в безпечні місця близьких. «Перші бомбардування, перші обстріли… Батько залишився в Луганську, а я мотався з мамою, сестрою та з бабусею і дідусем, які потребували догляду. Це був дуже важкий період для нас. Та коли зрозумів, що життя родини в безпеці, разом із Сашком відправився в Київ. Ми прагнули розвиватися і мати змогу допомагати своїм», — згадує Денис.

Грошей не було. Тож певний час друзі не нехтували жодною роботою, аби піднятись на ноги. Вантажник у магазині, на пошті, на шиномонтажі — вони бралися за все і не опускали рук. У всьому бачили позитив, адже їх вели танці.

«У нас було шалене бажання танцювати. Танцювали на роботі, після роботи — скрізь. Показували один одному, чого навчилися й оцінювали, чи добре виходить. Ми вірили, що разом зможемо досягти успіху. Вечорами виходили танцювати на Хрещатик, де збирається тусовка, але на більш масштабному майданчику не наважувалися заявити про себе», — згадують хлопці.

Денис та Сашко — самоучки в танцях. У них ніколи не було вчителя, ніхто не пояснював як правильно рухатися, як працювати з корпусом та якими мають бути лінії. Все, що вони вміють, вивчили по відео танцівників, якими захоплюються. Та найбільше друзів надихнула зустріч з відомим на весь світ хіп-хоп дуетом Les Twins, які є переможцями американського World of Dance.

«Вони — топові світові танцівники. Збирають величезну аудиторію і виконують просто вау-елементи. Минулого року вони були в Києві, і приїхали до нас на Хрещатик зі своєю колонкою та зі своєю групою підтримки. Почали качати — навколо зібралися, здається, всі. Це неймовірне відчуття, коли ти не просто бачиш перед собою легенду, на яку рівняєшся, а маєш можливість потанцювати з ними, обмінятись досвідом, ще й отримуєш від них схвальні відгуки. Це був просто емоційний вибух!» — діляться Денис і Сашко.

Саме Les Twins надихнули друзів повірити у свою мрію та спробувати свої сили у міжнародному форматі World of Dance.

Дивіться виступ дуета Bit&Groove у сьомому випуску проєкту Танці. World of Dance за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=4wY5H9fR5mU

Назар Грабар та Юрій Гуріч

29 та 27 років

хіп-хоп

Цих хлопців знає вся країна. Назар — танцівник, актор, модель, який після 24 лютого змінив творчу діяльність на військову форму і нині захищає нашу країну на передовій. Юрій — танцівник, фото- та відеограф.

Вони — колеги та давні друзі. Працювали разом в балеті Світлани Лободи, багато гастролювали та подорожували разом. Деякий час Назар навіть рівнявся на Юру, як більш досвідченого танцівника в балеті. Та хлопці розуміли, якщо танцівники хочуть професійно зростати, їм треба виходити з тіні артиста.

«Танцюючи в балеті, ти працюєш не на своє ім’я, а на популярність артиста. Балет створює навколо зірки необхідний для шоу антураж, доповнення. Давайте будемо чесними, зазвичай глядачі не дуже уважно стежать за хореографією балета та його костюмами. Всі очі прикуті до артиста або артистки, на чий концерт вони прийшли», — говорить Назар.

Друзі прийняли рішення йти у самостійне плавання та працювати у тандемі. В основу своєї творчості заклали концепт. «Тому що не все будується на хореографії. Наші відео, наші номери зняті під камеру, під локації, світло. Це, насамперед, про ідею, про меседж, про наше бачення пластики та музичності. Мета нашої творчості — самовдосконалення, самовіддача перед глядачем, а не штучна популярність. Ми так створені і так живемо», — пояснюють вони.

Участь у проєкті World of Dance для Назара та Юрія — це можливість заявити про себе, як самостійний творчий дует, не тільки Україні, а й на міжнародну аудиторію. Закцентувати увагу глядачів на тому, що танці — це мистецтво і величезна робота, яку, на думку хлопців, у нас поки недооцінюють.

«Цікаво спробувати себе у такому масштабному проєкті в новому амплуа. Не поруч із зіркою на сцені, не у складі балету артиста, а самостійно. Є тільки Юра і Назар. Ми дуже хочемо, аби глядачі розгледіли та зрозуміли ту історію, яку ми хочемо розказати своїм виступом», — говорять хлопці.

Дивіться виступ Назара та Юрія у восьмому випуску проєкту Танці. World of Dance за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=AplKFo01DAA

*На момент цієї публікації стало відомо, що під час виконання бойового завдання Назар втратив рідного брата, а сам був поранений. Редакція сайту СТБ та команда Танців висловлюють Назарові щирі співчуття та бажають нашому захиснику швидкого одужання. Просимо підтримати підрозділ Назара донатами: send.monobank.ua/jar/3EmFeNtPo7

Нагадаємо, фіналісти міжнародного формату World of Dance змагаються у трьох категоріях: Діти (соло та дуети віком до 17 років), Дорослі (сольні виконавці віком від 17 років) та Команди (від двох учасників). Переможців обирають тільки глядачі. Проголосувати за своїх фаворитів можна в телеграм-каналі СТБ ТУТ!

За результатами глядацьких голосів буде визначено три лідери – по одному в кожній категорії. Імена переможців першого сезону Танців на СТБ буде оголошено 29 грудня на офіційних сторінках телеканалу СТБ.

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Танцюй життя. Живи життя. Обирай своїх фаворитів!