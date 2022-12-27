Танці. World of Dance: Фіналісти глядацького голосування у категорії «Дорослі»

Триває фінальне голосування серед лідерів восьми тижнів проєкту Танці. World of Dance. Вже 29 грудня за результатами глядацьких голосів визначаться переможці першого сезону міжнародного формату. Хто став фіналістами у категорії «Дорослі» — читайте в нашому матеріалі.

Більше на тему: Танці. World of Dance: Хто став лідерами тижнів

Олександр Трішков

17 років, Одеса

степ

Багаторазовий чемпіон України, віце-чемпіон світу та чемпіон Європи.

У 16 років Сашко вже чітко спланував своє майбутнє. Батьки хотіли, аби життя сина було успішним, тому він поступив навчатись у морський коледж на судновода. Впевнений, що ця професія допоможе йому заробити грошей та відкрити степ-школу в Одесі.

Олександр не уявляє своє життя без танців і готовий вистукувати чечітку безперервно. А ще він неймовірно позитивний і відкритий до спілкування хлопець. До 24 лютого Сашко часто брав колонку, степовки і йшов танцювати на Дерибасівську. Обирав найкращу поверхність, вмикав музику та імпровізував. Не було й дня, щоб він не зібрав гучні оплески від перехожих.

“Іноді я навіть кооперувався зі скрипалями. Вони грали, я танцював. Спочатку люди не розуміли, що відбувається, але потім біля нас збирався натовп, люди кидали гроші! Ми так могли працювати 2-3 години на день. Але степ я люблю не за гроші – я отримую від нього задоволення”, – згадує танцівник.

Тепер Сашко прагне, аби про нього дізналась не лише Одеса, але і вся Україна.

Дивись виступ Олександра Трішкова у першому випуску проєкту Танці. World of Dance за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=StYVVxZaKX8&t=63s

Євген Лой

27 років, Переяслав

хаус

Танцює з 7 років. Вже зараз танці для Євгена не просто хобі, а робота. Проте ця робота у кайф. Хлопець співпрацював з такими відомими артистами як гурт “Время и Стекло” та Наталією Могилевською. Єдине, що засмучує у роботі, що біля артиста глядачі зовсім не помічають його балет. Каже, найобразливіше, коли його називають чиєюсь підтанцовкою.

“Для глядача зазвичай головні артисти на сцені – це співаки. Але ж танцівники теж створюють картинку, працюють над тим, щоб увесь виступ артиста виглядав цілісним шоу. Коли ми вчимося на хореографа, нам в дипломах не пишуть “артист підтанцьовки” – ми артисти балету, хореографи. Дуже не люблю це слово”, – зізнається Женя.

Він завжди прагнув витягнути себе кудись вище, показати всі свої можливості. Показати, що він не просто танцівник – він у творчості 24/7. Тому проєкт Танці. World of Dance для хлопця – це перший крок проявити себе як самостійного артиста. Євген підкорив українців стилем електроденс, з якого колись розпочав свій танцювальний шлях. Музику до свого виступу він також написав сам.

Дивись виступ Євгена у другому випуску проєкту Танці. World of Dance за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Fo7AKf1MB0g

Тетяна Костенко

28 років, Одеса

frame up

Тетяна – юристка та помічниця адвоката, закохана у танці. На роботі вона веде справи з розлучення, розподілу майна та захисту інтересів дітей. Це потребує офіційного стилю одягу, кремезної витримки і навіть суворості, тож у танцювальній залі Тетяна дає вихід своїм емоціям і гарячій жіночності на повну.

«Frame up strip дуже жіночний танець. Я почуваюся прекрасно в ньому, це вже моя стихія. Я так розслабляюся, перемикаюся з робочих питань. Танець – це моя розрада», – говорить Тетяна. Для неї це буде перший вихід на велику танцювальну сцену.

У третьому випуску проєкту World of Dance Тетяна показала історію про сильну жінку, яка ззовні тендітна і може здаватися беззахисною, але має всередині міцний стрижень.

Дивіться ефектний виступ Тетяни за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=rFa2HD4hVpQ

Дар’я Коваль

26 років, Дніпро

модерн

Даша присвятила танцям все своє життя. Колись вона робила перші кроки у легендарному проєкті «Танцюють всі», а сьогодні викладає одразу в трьох найбільших танцювальних студіях Дніпра, багато працює над постановками, ставить перфоманси і організовує батли. Навіть створила власний бренд одягу. Маючи великий потенціал для професійного успіху за кордоном, Даша прагне розвивати танці у своєму місті і вкладає в це весь свій час. «Це спосіб мого життя. Я від такого ритму дістаю задоволення», – говорить дівчина.

В танці вона виплескує свої думки, емоції і страхи – це її спосіб розібратись в собі і стати щасливішою. Для неї це наче терапія. Даша може станцювати все, що її непокоїть – і на деякий час стає легше.

Але напружений графік дався взнаки – торік у дівчини діагностували поліартрит. «Дуже сильно почали боліти руки. Їх викручувало так сильно, що неможливо було навіть чашку тримати. Біль поширювався майже по всьому тілу. Це жах. Ти не тільки танцювати не взмозі, а взагалі щось робити. Пігулки не допомагали. Я обійшла всіх лікарів по кілька разів, і лише один з них мені сказав, що це зі мною сталося через постійне перенапруження м’язів – вони тиснуть на суглоби й ті деформуються. Сказав, що нічим мені допомогти не може, треба навчитись розслаблятись. Тож я над цим працюю», – згадує Даша.

У четвертому випуску проєкту Word of dance Даша показала на сцені власну історію. «Цей номер – про мене. Про мою боротьбу з моїми внутрішніми демонами, з моїм бажанням бути досконалою та страхом бути недосконалою».

Дивіться вражаючий своєю силою виступ Дар’ї за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=FTYewbdbi3s

Максим Оробець

33 роки, Черкаси-Київ

хіп-хоп

Чемпіон світу, Чемпіон України, переможець понад 400 батлів та один із найвідоміших хіп-хоперів країни.

Хіп-хоп — його стихія, якою він живе вже більше 20-ти років. Ще у підлітковому віці Максим шукав себе у народних, естрадних, бальних танцях, але коли знайшов хіп-хоп, зрозумів, що саме цей стиль підходить йому психологічно. «Мені подобається виражати себе, не обмежуючись жодними рамками. І хіп-хоп, як формат цілковитого фрістайлу, дозволяє це робити на повну», — говорить танцівник.

Він присвятив життя розвитку хіп-хопу в Україні і себе в хіп-хопі. І досяг чималих вершин в цьому. Заявив про себе як хореограф масштабного проєкту «Майданс», став одним з найяскравіших учасників «Танцюють всі!». Понад 400 виграних батлів, чемпіонство України та перше в історії України чемпіонство світу в категорії малих команд. Тренерство, багаторічна організація та суддівство професійних батл-івентів, на які приїжджають танцівники з усіх країн світу, і дві школи — Max Dance в Черкасах та EXPLOSION battle в Києві.

«Для багатьох хіп-хоп це такий собі андеграундний і не завжди охайний стиль. Мені хочеться показати, яким є хіп-хоп на професійній сцені, щоб українці сприймали його як гідну конкуренцію класичному або бальному танцю, а не щось виключно вуличне», — сподівається Максим.

Дивіться виступ Максима у п’ятому випуску проєкту Танці. World of Dance за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=gEB3-kCEB0I

Аміран Вєсєлов

24 роки, Одеса

dancehall

Аміран за освітою — лікар-анестезіолог. Цього року він закінчив медичний університет. Але в його житті завжди були танці.

Батьки Амірана, натомість, вважали, що в хлопця має бути стабільність і надійна робота. А оскільки вони були для сина авторитетом, він дослухався їхньої думки й вирішив, що медицина — це стабільно. Він насправді захопився навчанням, але всі шість років в універі мріяв про танцювальні проєкти.

«Я був налаштований рятувати життя людей. Проте, після закінчення медуніверситету ти маєш ще пройти інтернатуру — це півтора-три роки, залежно від спеціальності. Я відвідав велику кількість лікарень і врешті-решт знайшов ту, яка погодилася взяти мене на інтернатуру. Проте, це коштувало чималенької суми. І ця умова якось відбила у мене будь-яке бажання продовжувати свій медичний шлях. Я не хочу у такий спосіб вирішувати власну долю», — розповідає Аміран.

Вибір було зроблено на користь улюбленої справи — танців. Але з жорсткою умовою до самого себе: за рік досягнути чималих успіхів в цьому напрямку. Танці на СТБ для Амірана — це наступний крок в його професійному танцювальному розвитку і впевненість, що він рухається у вірному напрямку.

Дивіться запаморочливий виступ Амірана у шостому випуску проєкту Танці. World of Dancза посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=zB2dwxroKaA

Євген Карякін

37 років, Кам’янське

пасодобль

Суперфіналіст легендарного проєкту «Танцюють всі!-2», семиразовий чемпіон України зі спортивно-бального танцю у різних категоріях. Хореограф та режисер-постановник великих шоу, серед яких «Танці з зірками» в Грузії та шоу в Лас-Вегасі. Власник та викладач Студії танцю Карякіних.

Він живе танцями з дитинства. Спочатку займався спортивно-бальним танцем, і у віці з 15 до 17 років п’ять разів ставав переможцем Всеукраїнських змагань в категорії «молодь». А в 19 захопився сучасною хореографією.

До того як у нього закохалася вся країна, Євген вже викладав в декількох танцювальних школах і студіях, ставив постановки для місцевого телебачення, вигравав у телевізійних фестивалях в Дніпрі і працював солістом шоу в Німеччині.

Та в 24 роки разом зі своєю сестрою Катериною він прийшов на кастинг другого сезону «Танцюють всі!». Харизматичний танцівник одразу завоював симпатію жіночої аудиторії проєкту. Він став суперфіналістом. «У нас був неймовірний сезон. Я дуже люблю згадувати про нього, передивлятися наші номери. Вважаю, що кожен з нас переміг саме в тому, що йому було потрібне на той момент. Я переміг, коли відчув впевненість, що можу створювати постановки, можу бути хореографом, а не тільки виконавцем», — згадує той період Євген.

Після цього почався його стрімкий розвиток як хореографа-постановника. Разом із сестрою Євген відкрив студію танцю в Дніпрі і ще двічі брав участь в танцювальних проєктах телеканалу СТБ: «Танці з зірками» і «Танцюють всі. Повернення героїв». А далі була робота в якості режисера і хореографа у 10 країнах світу, великі шоу, співпраця з продакшенами Канади, Ізраїлю, Америки, ОАЕ та з цирком Дю Солей. Три сезони поспіль Євген також був хореографом і головним режисером «Танців з зірками» в Грузії. Та найбільше, мабуть, він пишається створенням трьох шоу в Лас-Вегасі.

Попри значні професійні успіхи в якості постановника, Євген зізнається, що перед виступом у міжнародному форматі World of Dance знов відчуває знайоме тремтіння. Дуже давно він не виходив, як самостійний танцівник. Танці на СТБ для нього — це повернення на сцену, з якої все почалося. І перший за 10 років сольний виступ.

«Я не міг не прийти. Заради подяки телеканалу СТБ і талант-шоу, яке дало імпульс багатьом артистам у їхніх кар’єрах. Розумію, що минуло багато часу, але любов до танцю, до хореографії і до таких масштабних телепроєктів нікуди не поділася. Це те, що назавжди у серці, і ніщо по емоціям цього не замінить. Я зараз тут з такими самими емоціями, як і 12 років тому, і відчути їх знову неймовірно приємно», — зізнається Євген.

Свій виступ на сцені формату World of Dance Євген присвятив усім своїм вчителям за їхній внесок у його розвиток. Він мріє, що його виступ та його особиста історія стануть мотиваційним прикладом для тих, хто тільки починає свій шлях у танцях.

Дивіться неймовірний пасодобль Євгена Карякіна у сьомому випуску проєкту Танці. World of Dance за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=MkcNcVZJVEU

Ігор Ярмолицький

Дніпро

хіп-хоп

Танцівник, хореограф, викладач школи танців TDS Dnepr.

Ігор танцює хіп-хоп і брейкінг вже 19 років. Спочатку виходив з хлопцями на вулиці міста, де вони затято вдосконалювали себе у найскладніших елементах. Зараз він згадує той періодой період, як найбезтурботнішийий у своєму житті: вулиця, друзі і танці, що тривають аж до ранку. З часом зрозумів, що прагне не тільки вдосконалюватися, а й ділитися досвідом з іншими, щоб розвивати ці стилі в Україні. «Людина щаслива тільки тоді, коли улюблена робота надихає і дає простір для розвитку. Інакше ніяк», — впевнений Ігор.

Сьогодні він багато викладає у танцювальній школі в Дніпрі, ставить переможні хореографії своїм учням, судить чемпіонати по всій Україні. Але ніхто не знає, про що він танцює сам-на-сам.

Танці на СТБ для Ігоря — можливість показати всій країні, що він вміє саме як танцівник. Відкрити у собі нові грані. Та отримати безцінний досвід, який стане натхненням і втілиться у нові ідеї.

В цьому прагненні його підтримують ті, хто є найбільшою мотивацією зростати далі — дружина, яка сама є танцівницею, і 5-річний син. Ігор мріє, щоб колись син пишався ним і, зокрема, цим виступом на сцені міжнародного формату. «З народженням сина пріоритети мого життя змінилися. Дитина багато дає для розвитку самих батьків. Вона наче підштовхує тебе рухатись далі і рости в тому, чим займаєшся. Тож, якоюсь мірою, свій виступ я також присвячую синові», — зізнається Ігор.

Дивіться виступ Ігоря Ярмолицького у восьмому випуску проєкту Танці. World of Dance за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=wL-LdxiOwAY

Нагадаємо, фіналісти міжнародного формату World of Dance змагаються у трьох категоріях: Діти (соло та дуети віком до 17 років), Дорослі (сольні виконавці віком від 17 років) та Команди (від двох учасників). Переможців обирають тільки глядачі. Проголосувати за своїх фаворитів можна в телеграм-каналі СТБ ТУТ!!

За результатами глядацьких голосів буде визначено три лідери – по одному в кожній категорії. Імена переможців першого сезону Танців на СТБ буде оголошено 29 грудня на офіційних сторінках телеканалу СТБ.

сайт фейсбук інстаграм

Танцюй життя. Живи життя. Обирай своїх фаворитів!