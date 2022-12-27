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Танці. World of Dance

Танці. World of Dance: Кто стал лидерами недель

27.12.2022

Восемь недель подряд лучшие танцоры и танцовщицы поражали украинцев своим талантом. Их выступления на сцене международного формата World of Dance вдохновляли нас всегда верить в свои силы и никогда не сдаваться по пути к мечте. Это были настоящие танцы ради жизни и победы. Восемь недель в телеграмм-канале СТБ зрители выбирали своих фаворитов в трех категориях: Дети (соло и дуэты до 17 лет), Взрослые (сольные исполнители в возрасте от 17 лет) и Команды (от двух участников). Кто же стал лидерами каждой недели – узнайте прямо сейчас.

По результатам голосования, топ-3 каждой недели и количество зрительских голосов выглядят так:

1-й выпуск

Тимур Путята и Евгения Пиндюра (Дети) – 46% голосов

Танцы. World of Dance: кто стал лидерами недель

Александр Тришков (Взрослые) – 34%

Танцы. World of Dance: кто стал лидерами недель

Shadow team (Команды) – 37%

Танцы. World of Dance: кто стал лидерами недель

2-й выпуск

Анастасия Макогоненко (Дети) – 53% голосов

Танцы. World of Dance: кто стал лидерами недель

Евгений Лой (Взрослые) – 47%

Танцы. World of Dance: кто стал лидерами недель

ARCHI & TIM (Команды) – 40%

Танцы. World of Dance: кто стал лидерами недель

3-й выпуск

Виктория Ляпкина (Дети) – 43% голосов

Танцы. World of Dance: кто стал лидерами недель

Татьяна Костенко (Взрослые) – 40%

Танцы. World of Dance: кто стал лидерами недель

Twinkles. Creanive Dance Family (Команды) – 56%

Танцы. World of Dance: кто стал лидерами недель

4-й выпуск

Тимур Теренчук (Дети) – 52% голосов

Танцы. World of Dance: кто стал лидерами недель

Дарья Коваль (Взрослые) – 37%

Танцы. World of Dance: кто стал лидерами недель

София Кончицкая и Денис Орлов (Команды) – 50%.

Танцы. World of Dance: кто стал лидерами недель

5-й выпуск

Матвей Йенсен и Анисия Гонимович (Дети) – 47%

Танцы. World of Dance: кто стал лидерами недель

Максим Оробец (Взрослые) – 35%

Танцы. World of Dance: кто стал лидерами недель

Екатерина Белявская и Богдан Урхов (Команды) – 43%

Танцы. World of Dance: кто стал лидерами недель

6-й выпуск

Bgirl NIKA (Дети) – 49%

Танцы. World of Dance: кто стал лидерами недель

Амиран Веселов (Взрослые) – 30%

Танцы. World of Dance: кто стал лидерами недель

VDS (Команды) – 67%

Танцы. World of Dance: кто стал лидерами недель

7-й выпуск

Марк Терещенко (Дети) – 60%

Танцы. World of Dance: кто стал лидерами недель

Евгений Карякин (Взрослые) – 30%

Танцы. World of Dance: кто стал лидерами недель

Bit & Groove (Команды) – 41%

Танцы. World of Dance: кто стал лидерами недель

8-выпуск

Максим Цвигун (Дети) – 54% голосов

Танцы. World of Dance: кто стал лидерами недель

Игорь Ярмолицкий (Взрослые) – 31%

Танцы. World of Dance: кто стал лидерами недель

Назар Грабарь и Юрий Гурич (Команды) – 52%

Танцы. World of Dance: кто стал лидерами недель

Финальное голосование за победителей сезона открыто. Путем голосования в телеграмм-канале СТБ среди всех лидеров недели украинцы определят тройку лучших представителей своих категорий. Они станут победителями первого сезона «Танці. World of dance». Имена победителей будут объявлены 29 декабря.

Танцуй жизнь. Живи жизнь. Выбирай своих фаворитов ЗДЕСЬ!

Смотрите все выступления финалистов.

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