Танцы. World of Dance: кто стал лидерами недель

Танці. World of Dance: Кто стал лидерами недель

Восемь недель подряд лучшие танцоры и танцовщицы поражали украинцев своим талантом. Их выступления на сцене международного формата World of Dance вдохновляли нас всегда верить в свои силы и никогда не сдаваться по пути к мечте. Это были настоящие танцы ради жизни и победы. Восемь недель в телеграмм-канале СТБ зрители выбирали своих фаворитов в трех категориях: Дети (соло и дуэты до 17 лет), Взрослые (сольные исполнители в возрасте от 17 лет) и Команды (от двух участников). Кто же стал лидерами каждой недели – узнайте прямо сейчас.

По результатам голосования, топ-3 каждой недели и количество зрительских голосов выглядят так:

1-й выпуск

Тимур Путята и Евгения Пиндюра (Дети) – 46% голосов

Александр Тришков (Взрослые) – 34%

Shadow team (Команды) – 37%

2-й выпуск

Анастасия Макогоненко (Дети) – 53% голосов

Евгений Лой (Взрослые) – 47%

ARCHI & TIM (Команды) – 40%

3-й выпуск

Виктория Ляпкина (Дети) – 43% голосов

Татьяна Костенко (Взрослые) – 40%

Twinkles. Creanive Dance Family (Команды) – 56%

4-й выпуск

Тимур Теренчук (Дети) – 52% голосов

Дарья Коваль (Взрослые) – 37%

София Кончицкая и Денис Орлов (Команды) – 50%.

5-й выпуск

Матвей Йенсен и Анисия Гонимович (Дети) – 47%

Максим Оробец (Взрослые) – 35%

Екатерина Белявская и Богдан Урхов (Команды) – 43%

6-й выпуск

Bgirl NIKA (Дети) – 49%

Амиран Веселов (Взрослые) – 30%

VDS (Команды) – 67%

7-й выпуск

Марк Терещенко (Дети) – 60%

Евгений Карякин (Взрослые) – 30%

Bit & Groove (Команды) – 41%

8-выпуск

Максим Цвигун (Дети) – 54% голосов

Игорь Ярмолицкий (Взрослые) – 31%

Назар Грабарь и Юрий Гурич (Команды) – 52%

Финальное голосование за победителей сезона открыто. Путем голосования в телеграмм-канале СТБ среди всех лидеров недели украинцы определят тройку лучших представителей своих категорий. Они станут победителями первого сезона «Танці. World of dance». Имена победителей будут объявлены 29 декабря.

Танцуй жизнь. Живи жизнь. Выбирай своих фаворитов ЗДЕСЬ!

Смотрите все выступления финалистов.