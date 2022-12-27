Танцы. World of Dance: Финалисты зрительского голосования в категории Взрослые

Танці. World of Dance: Финалисты зрительского голосования в категории «Взрослые»

Идет финальное голосование среди лидеров восьми недель проекта Танці. World of Dance. Уже 29 декабря по результатам зрительских голосов определятся победители первого сезона международного формата. Кто стал финалистами в категории «Взрослые» – читайте в нашем материале.

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Александр Тришков

17 лет, Одесса

степ

Многократный чемпион Украины, вице-чемпион мира и чемпион Европы.

В 16 лет Саша уже четко спланировал свое будущее. Родители хотели, чтобы жизнь сына была успешной, поэтому он поступил учиться в морской колледж на судоводителя. Уверен, что эта профессия поможет ему заработать и открыть степ-школу в Одессе.

Александр не представляет свою жизнь без танцев и готов выстукивать чечетку непрерывно. А еще он невероятно положительный и открытый для общения парень. До 24 февраля Саша часто брал колонку, степовки и шел танцевать на Дерибасовской. Выбирал лучшую поверхность, включал музыку и импровизировал. Не было и дня, чтобы он не собрал громкие аплодисменты от прохожих.

«Иногда я даже кооперировался со скрипачами. Они играли, я танцевал. Сначала люди не понимали, что происходит, но потом у нас собиралась толпа, люди бросали деньги! Мы так могли работать 2-3 часа в день. Но степ я люблю не за деньги – я получаю от нее удовольствие», — вспоминает танцовщик.

Теперь Саша стремится, чтобы о нем узнала не только Одесса, но и вся Украина.

Смотри выступление Александра Тришкова в первом выпуске проекта Танцы. World of Dance по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=StYVVxZaKX8&t=63s

Женя Лой

27 лет, Переяслав

хаус

Танцует с 7 лет. Уже сейчас танцы для Евгения не просто хобби, а работа. Однако эта работа в кайф. Парень сотрудничал с такими известными артистами как группа «Время и Стекло» и Наталией Могилевской. Единственное, что огорчает в работе, что у артиста зрители совсем не замечают его балет. Говорит, самое обидное, когда его называют чьей-то подтанцовкой.

«Для зрителя обычно главные артисты на сцене – это певцы. Но танцовщики тоже создают картинку, работают над тем, чтобы все выступление артиста выглядело цельным шоу. Когда мы учимся на хореографа, нам в дипломах не пишут артист подтанцовки — мы артисты балета, хореографы. Очень не люблю это слово», – признается Женя.

Он всегда стремился вытянуть себя куда-нибудь повыше, показать все свои возможности. Показать, что он не просто танцовщик – он в творчестве 24/7. Потому проект Танці. World of Dance для парня – это первый шаг проявить себя как самостоятельного артиста. Покорять украинцев Евгений будет стилем электроденса, с которого когда-то начал свой танцевальный путь. Музыку к своему выступлению он тоже написал сам.

Смотри выступление Евгения во втором выпуске проекта Танці. World of Dance по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=Fo7AKf1MB0g

Татьяна Костенко

28 лет, Одесса

frame up strip

Татьяна – юрист и помощница адвоката, влюбленная в танце. На работе она ведет дела по разводу, распределению имущества и защите интересов детей. Это требует официального стиля одежды, выдержки и даже строгости, поэтому в танцевальном зале Татьяна дает выйти своим эмоциям и горячей женственности по полной.

«Frame up strip – очень женственный танец. Я чувствую себя прекрасно в нем, это уже моя стихия. Я так расслабляюсь, переключаюсь от рабочих вопросов. Танец – это мое утешение», — говорит Татьяна. Для нее это был первый выход на большую танцевальную сцену.

В проекте World of Dance Татьяна показала историю о сильной женщине, которая внешне хрупкая и может казаться беззащитной, но имеет внутри крепкий стержень.

Смотрите эффектное выступление Татьяны по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=rFa2HD4hVpQ

Дарья Коваль

26 лет, Днепр

модерн

Даша посвятила танцам всю свою жизнь. Когда-то она делала первые шаги в легендарном проекте «Танцуют все», а сегодня преподает сразу в трех крупнейших танцевальных студиях Днепра, много работает над постановками, ставит перфомансы и организовывает батлы. Даже создала свой бренд одежды. Имея большой потенциал для профессионального успеха за границей, Даша стремится развивать танцы в своем городе и вкладывает в это все свое время. «Это образ моей жизни. Я от такого ритма получаю удовольствие», — говорит девушка.

В танце она выплескивает свои мысли, эмоции и страхи – это ее способ разобраться в себе и стать счастливее. Для нее это как терапия. Даша может станцевать все, что ее беспокоит – и на время становится легче.

Но напряженный график сказался – в прошлом году у девушки диагностировали полиартрит.

«Очень сильно начали болеть руки. Их крутило так сильно, что невозможно было даже чашку держать. Боль распространялась почти по всему телу. Это ужас. Ты не только танцевать не в состоянии, а вообще что-то делать. Таблетки не помогали. Я обошла всех врачей по несколько раз, и только один из них мне сказал, что это со мной произошло из-за постоянного перенапряжения мышц – они давят на суставы и те деформируются. Сказал, что ничем мне помочь не может, нужно научиться расслабляться. Так что я над этим работаю», — вспоминает Даша. На сцене Word of dance Даша танцевала свою собственную историю. «Этот номер – обо мне. О моей борьбе с моими внутренними демонами, с моим желанием быть совершенной и страхом быть несовершенной».

Смотрите впечатляющее своей силой выступление Дарьи по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=FTYewbdbi3s

Максим Оробец

33 года, Черкассы-Киев

хип-хоп

Чемпион мира, Чемпион Украины, победитель более 400 батлов и один из известнейших хип-хопперов страны.

Хип-хоп — его стихия, которой он живет уже больше 20 лет. Еще в детстве Максим искал себя в народных, эстрадных, бальных танцах, но когда нашел хип-хоп, понял, что именно этот стиль подходит ему психологически. «Мне нравится выражать себя, не ограничиваясь никакими рамками. И хип-хоп, как формат полного фристайла, позволяет это делать по полной», — говорит танцор.

Он посвятил жизнь развитию хип-хопа в Украине и себя в хип-хопе. И достиг немалых вершин в этом. Заявив о себе как хореограф масштабного проекта «Майданс», стал одним из самых ярких участников «Танцуют все!». Более 400 выигранных батлов, чемпионство Украины и первое в истории Украины чемпионство мира в категории малых команд. Тренерство, многолетняя организация и судейство профессиональных батл-ивентов, на которые приезжают танцоры со всех стран мира, и две школы — Max Dance в Черкассах и EXPLOSION battle в Киеве.

«Для многих хип-хоп это некий андеграундный и не всегда чистоплотный стиль. Мне хочется показать, каков хип-хоп на профессиональной сцене, чтобы украинцы воспринимали его как достойную конкуренцию классическому или бальному танцу, а не что-то исключительно уличное», — надеется Максим.

Смотрите выступление Максима в пятом выпуске проекта Танцы. World of Dance по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=gEB3-kCEB0I

Амиран Веселов

24 года, Одесса

dancehall

Амиран по образованию – врач-анестезиолог. В этом году он окончил медицинский университет. Но в его жизни всегда были танцы.

Родители Амирана считали, что у парня должна быть стабильность и надежная работа. А поскольку они были для сына авторитетом, он прислушался к их мнению и решил, что медицина — это стабильно. Он действительно увлекся учебой, но все шесть лет в универе мечтал о танцевальных проектах.

«Я был настроен спасать жизнь людей. Однако после окончания медуниверситета ты должен еще пройти интернатуру — это полтора-три года, в зависимости от специальности. Я посетил большое количество больниц и наконец нашел ту, которая согласилась взять меня на интернатуру. Однако это стоило немалой суммы. И это условие как-то отразило у меня любое желание продолжать свой медицинский путь. Я не хочу таким образом решать свою судьбу», — рассказывает Амиран.

Выбор был сделан в пользу любимого дела – танцев. Но с жестким условием к самому себе: за год добиться немалых успехов в этом направлении. Танцы на СТБ для Амирана — это следующий шаг в его профессиональном танцевальном развитии и уверенность, что он движется в верном направлении.

Смотрите удивительное выступление Амирана в шестом выпуске проекта Танцы. World of Danc по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=zB2dwxroKaA

Евгений Карякин

37 лет, Каменское

посодобль

Суперфиналист легендарного проекта «Танцуют все!-2», семикратный чемпион Украины по спортивно-балльному танцу в разных категориях. Хореограф и режиссер-постановщик больших шоу, среди которых «Танцы со звездами» в Грузии и шоу в Лас-Вегасе. Владелец и преподаватель Студии танца Карякиных.

Он живет танцами с детства. Сначала занимался спортивно-бальным танцем, и в возрасте с 15 до 17 лет пять раз становился победителем Всеукраинских соревнований в категории «молодежь». А в 19 увлекся современной хореографией.

До того, как в него влюбилась вся страна, Евгений уже преподавал в нескольких танцевальных школах и студиях, ставил постановки для местного телевидения, выигрывал в телевизионных фестивалях в Днепре и работал солистом шоу в Германии.

Но в 24 года вместе со своей сестрой Екатериной он пришел на кастинг второго сезона «Танцуют все!». Харизматичный танцовщик сразу завоевал симпатию женской аудитории проекта. Он стал суперфиналистом.

«У нас был невероятный сезон. Я очень люблю вспоминать о нем, пересматривать наши номера. Считаю, что каждый из нас победил именно в том, что ему требовалось на тот момент. Я победил, когда почувствовал уверенность, что могу создавать постановки, могу быть хореографом, а не только исполнителем», — вспоминает Евгений.

После этого началось его стремительное развитие как хореографа-постановщика. Вместе с сестрой Евгений открыл студию танца в Днепре и еще дважды участвовал в танцевальных проектах телеканала СТБ: «Танцы со звездами» и «Танцуют все. Возвращение героев». А дальше была работа в качестве режиссера и хореографа в 10 странах мира, большие шоу, сотрудничество с продакшенами Канады, Израиля, Америки, ОАЭ и цирком Дю Солей. Три сезона подряд Евгений также был хореографом и главным режиссером «Танцев со звездами» в Грузии. Но больше всего, по-видимому, он гордится созданием трех шоу в Лас-Вегасе.

Несмотря на значительные профессиональные успехи в качестве постановщика, Евгений признается, что перед выступлением в международном формате World of Dance вновь ощущает знакомую дрожь. Очень давно он не выходил как самостоятельный танцовщик. Танцы на СТБ для него – это возвращение на сцену, с которой все началось. И первое за 10 лет сольное выступление.

«Я не мог не прийти. Благодарю телеканал СТБ и талант-шоу, которое дало импульс многим артистам в их карьерах. Понимаю, что прошло много времени, но любовь к танцу, к хореографии и к таким масштабным телепроектам никуда не делась. Это то, что навсегда в сердце и ничто по эмоциям этого не заменит. Я сейчас здесь с такими же эмоциями, как и 12 лет назад, и почувствовать их снова невероятно приятно», — признается Евгений.

Свое выступление на сцене формата World of Dance Евгений посвятил всем своим учителям за их вклад в его развитие. Но очень хочет, чтобы его выступление и личная история стали мотивационным примером для тех, кто только начинает свой путь в танцах.

Смотрите невероятный пасодобль Евгения Карякина в седьмом выпуске проекта Танцы. World of Dance по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=MkcNcVZJVEU

Игорь Ярмолицкий

Днепр

хип-хоп

Танцор, хореограф, преподаватель школы танцев TDS Dnepr.

Игорь танцует хип-хоп и брейкинг уже 19 лет. Сначала выходил с ребятами на улицы города, где они упорно совершенствовали себя в самых сложных элементах. Сейчас он вспоминает тот период, как самый беззаботный в своей жизни: улица, друзья и танцы, продолжающиеся вплоть до утра. Со временем понял, что стремится не только усовершенствоваться, но и делиться опытом с другими, чтобы развивать эти стили в Украине. «Человек счастлив только тогда, когда любимая работа вдохновляет и дает простор для развития. Иначе никак», — уверен Игорь.

Сегодня он многое преподает в танцевальной школе в Днепре, ставит победные хореографии своим ученикам, судит чемпионаты по всей Украине. Но никто не знает, о чем он танцует один на один.

Танцы на СТБ для Игоря — возможность показать всей стране, что он умеет как танцор. Открыть в себе новые грани. И получить бесценный опыт, который станет вдохновением и претворится в новые идеи.

В этом стремлении его поддерживают те, кто является наибольшей мотивацией расти дальше — жена, которая сама танцовщица, и 5-летний сын. Игорь мечтает, чтобы сын когда-то гордился им и, в частности, этим выступлением на сцене международного формата. «С рождением сына приоритеты моей жизни изменились. Ребенок многое дает для развития самих родителей. Она будто подталкивает тебя двигаться дальше и расти в том, чем занимаешься. Поэтому в какой-то мере свое выступление я также посвящаю сыну», — признается Игорь.

Смотрите выступление Игоря Ярмолицкого в восьмом выпуске проекта Танці. World of Dance по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=wL-LdxiOwAY

Напомним, финалисты международного формата World of Dance соревнуются в трех категориях: Дети (соло и дуэты до 17 лет), Взрослые (сольные исполнители в возрасте от 17 лет) и Команды (от двух участников). Победителей выбирают только зрители. Проголосовать за своих фаворитов можно в телеграмм-канале СТБ ЗДЕСЬ!

По результатам зрительских голосов будут определены три лидера — по одному в каждой категории. Имена победителей первого сезона Танцев на СТБ будут объявлены 29 декабря на официальных страницах телеканала СТБ.

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Танцуй жизнь. Живи жизнь. Выбирай своих фаворитов!