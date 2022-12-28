Финалисты зрительского голосования Танці. World of Dance в категории Команды

Танці. World of Dance: Финалисты зрительского голосования в категории «Команды»

Идет финальное голосование среди лидеров восьми недель проекта «Танці. World of Dance». Уже 29 декабря по результатам зрительских голосов определятся победители первого сезона международного формата. Кто стал финалистами в категории «Команда» – читайте в нашем материале.

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Shadow team

Киев

frame up

Когда люди слышат слово «стрип», на ум приходят откровенные танцы в ночном клубе. Но эта команда не раздевается и не танцует обнаженной.

«Frame up может быть очень разным: лирическим и даже экспериментальным. Поэтому мы здесь. Мы разрушаем стереотипы относительно нашей высокой обуви. Хочется, чтобы люди начали по-другому воспринимать нас и жанр, в котором мы работаем», – говорят девушки.

Номер, с которым команда Shadow team пришла на проект, сами девушки очень любят.

Участие на самой большой танцевальной сцене страны для Shadow team чрезвычайно важно, ведь они долго шли к тому, чтобы их понимали и принимали. Чтобы видели, что стиль frame up strip – это не пошлость, а очень деликатное искусство и невероятно тяжелый труд в танцевальном зале.

Смотрите зажигательное выступление Shadow team в первом выпуске проекта Танці. World of Dance по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=LPl2jdzkl7w&t=3s

ARCHI & TIM (Артур и Тимур Карпински)

28 лет, Харьков

лирический хип-хоп

Артур и Тимур – братья-близнецы. Занимаются танцами уже 12 лет. Попали в мир танца случайно – по приглашению друга. Сначала братья очень стеснялись, но в какой-то момент испытали восхищение и поняли, что хотят развиваться в этом деле. С тех пор мечтали о путешествиях и гастролях, чтобы всю жизнь заниматься делом, доставляющим удовольствие.

«Помню, как я перед сном записывал себе в тетрадь: я – Карпинский Артур, я танцор, хореограф, провожу мастер-классы в разных странах. Клал под подушку и засыпал», — вспоминает Артур.

ARCHI & TIM – настоящие послы хип-хопа в Харькове. Развивают танцевальную школу и организуют танцевальные лагеря. Ребята очень амбициозные, так что останавливаться на достигнутом не собираются. “Хотим транслировать то, чему посвятили 12 лет в подвале танцевальной школы. Когда ты каждый раз приходишь на тренировку, когда каждый раз ищешь что-нибудь новое для того, чтобы совершенствовать свой танец. Сейчас хочется показывать это большой аудитории, чтобы нас узнали как можно больше людей. Но и продолжать развивать себя, добиваться новых, более высоких уровней в этом деле”.

Несмотря на большие намерения, оба — настоящие дебоширы. «Мы себя на 28 вообще не чувствуем. И окружающие тоже не всегда верят. Случаются прикольные моменты, когда в заведениях даже просят показать документы. Мы показываем, конечно, человек удивляется, а мы говорим: чувак, будешь танцевать — будешь свеж и молод всю жизнь. Как мы! В 60 мы будем точно выглядеть, будто нам по 40 – это же круто», — рассказывает Тимур.

«А еще нас часто спрашивают, пользуемся ли мы тем, что близнецы. Это вообще классический вопрос, если честно. И так, должны признаться: мы сдавали друг за друга экзамены», – добавляет Артур.

В танцевальной сфере братьев часто сравнивают с близнецами Les Twins, победителями американского проекта World of Dance. Теперь Артур и Тимур должны стать первыми победителями-близнецами уже украинской версии Танці. World of Dance. И пригласить Les Twins в Украину на батл.

Для покорения международного формата братья выбрали неожиданный кавер на хит Тины Кароль.

Смотрите выступление ARCHI&TIM во втором выпуске проекта Танці. World of Dance по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=mnQyr_QF9vg

Twinkles. Creative Dance Family

хип-хоп

Они – настоящая танцевальная семья, в которой каждый участник команды всегда найдет поддержку и утешение в любой ситуации. Когда они переступают порог танцевального зала – забывают обо всем и кайфуют от своего дела.

В своей постановке команда поднимает глобальную тему буллинга.

«В этом мире любой человек хоть раз при жизни сталкивается с буллингом. Даже среди нас есть те, кто с ним столкнулся! Мы выступаем за то, чтобы на эту проблему обращали внимание – не только наши ровесники. На это должны обращать внимание взрослые. Ведь школьники, особенно в младших классах или подростковом возрасте, не всегда могут справиться самостоятельно. В нашей школе была девочка, у которой были большие проблемы, о которых никому не рассказывала. Она не выдержала буллинга и не нашла иного выхода, кроме суицида. Это очень страшно, ведь все можно изменить, даже то, что сейчас кажется невозможным. Главное не молчать и разговаривать об этом со своими близкими. А родители должны позаботиться о своих детях, объяснять им, что воспринимать, а что нет», — призывают Twinkles.

Смотрите выступление команды Twinkles в третьем выпуске проекта Танці. World of Dance по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=s6NcRw7mKuk&list=PLPZ19mu6GOVxiT2xbRN17XfjvoPRpDdHC&index=13

София Кончицкая и Денис Орлов

19 и 18 лет, Харьков

латина

Двухразовые чемпионы Украины, бронзовые призеры чемпионата Европы и бронзовые призеры Кубка мира по бальному танцу.

Они танцуют в паре уже 2 года. Оба – перфекционисты и лидеры, всегда стремящиеся к лучшему результату. Такую планку выдержит не каждая бальная пара, поэтому цена идеального выступления на паркете и призовых мест – многочасовая тяжелая работа в зале почти без перерывов.

«Я никогда не позволяю себе останавливаться на достигнутом. Два-три дня после чемпионата – и я уже начинаю скучать. Мне нужно что-то делать. Не каждый партнер готов терпеть такую ​​активность, поэтому я счастлива, что Денис поддерживает меня во всем», — признается София. «У меня было много танцевальных партнерш, но София — первая, с кем я танцую так долго. Возможно, требовательность к себе и другим может кого пугать, но это залог успеха и планка, которую постоянно должен держать», — говорит Денис.

На сцене международного формата World of Dance София и Денис стремились обрести новый опыт, почувствовать другой конкурсный драйв и показать свой талант всей стране.

Смотрит выступление Софии и Дениса в четвёртом выпуске проекта Танці. World of Dance по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=yNo9rvy5IvQ

Екатерина Белявская и Богдан Урхов

dance show

Звезды легендарного проекта «Танцуют все» и топовые хореографы страны.

Когда Богдан был участником проекта, а Катя — хореографом, которая помогала ставить постановки. Их профессиональный дуэт родился благодаря эфиру, в котором суперфиналисты танцевали в паре с хореографами проекта.

«Для меня Катя Белявская была тогда звездой. И тут она подходит и спрашивает: не хочешь ли станцевать со мной в паре? Я такой «вау… конечно хочу!» Это для меня было большой честью», — вспоминает Богдан тот период. «Я хорошо чувствую людей по энергетике. Для меня важны человеческие черты в партнере, потому что танец – это прежде всего психология. Это платформа для хорошей качественной работы. Богдан мне сразу зашел, и я поняла — будем дружить», — признается Катя.

Комфортное сотрудничество и отсутствие профессиональных конфликтов стали залогом успеха уже вне рамок танцевального шоу. Они работают вместе уже много лет, проводят тренировки, мастер-классы и судят вместе танцевальные конкурсы. И признаются, что все это время чувствуют себя как брат и сестра. Сцена международного формата World of Dance для опытных танцоров, как Катя и Богдан — это новый формат конкурса, которого в Украине еще не было. И новый опыт состязания в дуэте. Признаются, что испытывают большое волнение и мандраж, но это не дает им оставаться черствыми внутри, циничными.

«Не понимаю, когда танцоры испытывают безразличие к предстоящему выступлению, уверенность в собственной непревзойденности. На мой взгляд, такое отношение означает, что в вашем танцевальном развитии наступила точка. Если ты считаешь, что такой крутой — время завершать карьеру», — уверен Богдан.

В пятом выпуске проекта World of Dance Богдан и Катя показали мультиэтнический номер, построенный на разных культурах. И передали свой образ через музыку, татуировки и сложные танцевальные элементы с невероятными поддержками. Интересно, что музыку для этого выступления создал дуэт самостоятельно.

«Чтобы выйти на эту сцену, мы потратили очень много себя в энергетическом смысле. Переступили через это: «Вы уже были участниками, зачем это вам?». Хочется не оправдывать чьи-то надежды, а прежде всего, повышать планку в своих глазах. И кайфовать от того, что мы делаем», – признается пара.

Смотрите выступление легендарного дуэта на сцене Танці. World of Dance по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=3b00kMeoQJs

VDS

Белая Церковь

тверк

Эти девушки никогда бы не встретились в одной команде, если бы не случай. Ведь еще несколько лет назад Вероника, руководительница танцевального клуба VDS и хореограф коллектива, очень не любила тверк из-за того, что обычно видела, как вульгарно его танцуют. Однажды знакомая попросила ее заменить на тренировке по тверку. Так Вероника, неожиданно для себя, попала на занятия по тверку.

Как профессиональная танцовщица, она принялась искать больше информации и самостоятельно изучать тверк. Посмотрела куча видео и мастер-классов. И начала развивать это направление в Белой Церкви.

«Я вижу, что в обществе постепенно меняется отношение к твёрку. Даже наши мамы дома просят научить их основным элементам! Спрашивают «покажи, как ты это делаешь?». Сегодня мы с девушками чувствуем гордость, ведь делаем крутые постановки, с глубоким смыслом, и будем представлять свой стиль на таком масштабном проекте. Но работы еще много. Хип-хоп у нас все знают, джаз-фанк и латынь знают, а тверк до сих пор воспринимается как танец попы. Он этого не заслуживает», — уверена Вероника.

Танцы на СТБ для команды VDS – возможность показать всей стране свой уровень. А также доказать, что тверк – это не вульгарные движения для ночного заведения, а крутой стиль, достойный того, чтобы конкурировать с другими на профессиональной танцевальной сцене.

Смотрите зажигательное выступление команды VDS в шестом выпуске проекта Танці. World of Dance по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=APlgzIEw09g

Bit&Groove (Денис Война и Александр Ольшанский)

Луганск

хип-хоп

Денис и Саша — два друга, увлеченные танцами.

В 2014 с началом войны им пришлось уехать из родного города, чтобы вывезти в безопасные места близких.

«Первые бомбардировки, первые обстрелы… Отец остался в Луганске, а я мотался с мамой, сестрой и бабушкой и дедушкой, которые нуждались в уходе. Это был очень трудный период для нас. Но когда понял, что жизнь семьи в безопасности, вместе с Сашей отправился в Киев. Мы стремились развиваться и помогать своим», — вспоминает Денис.

Денег не было. Поэтому некоторое время друзья не пренебрегали ни одной работой, чтобы подняться на ноги. Грузчик в магазине, почте, шиномонтаже – они брались за все и не опускали рук. Во всем видели позитив, ведь их вели танцы.

«У нас было безумное желание танцевать. Танцевали на работе, после работы – везде. Показывали друг другу, чему научились и оценивали, хорошо ли получается. Мы верили, что вместе сможем добиться успеха. По вечерам выходили танцевать на Крещатик, где собирается тусовка, но на более масштабной площадке не решались заявить о себе», — вспоминают ребята.

Денис и Саша – самоучки в танцах. У них никогда не было учителя, никто не объяснял, как правильно двигаться, как работать с корпусом и какими должны быть линии. Все, что они умеют, выучили по видео увлекающихся танцовщиков. Но больше всего друзей вдохновила встреча с известным на весь мир хип-хоп дуэтом Les Twins, победителями американского World of Dance.

«Они – топовые мировые танцовщики. Собирают огромную аудиторию и выполняют просто вауэлементы. В прошлом году они были в Киеве, и приехали к нам на Крещатик со своей колонкой и группой поддержки. Начали качать – вокруг собрались, кажется, все. Это невероятное ощущение, когда ты не просто видишь перед собой легенду, на которую равняешься, а имеешь возможность потанцевать с ними, обменяться опытом, и получаешь от них одобрительные отзывы. Это был просто эмоциональный взрыв», — делятся Денис и Саша.

Именно Les Twins вдохновили друзей поверить в свою мечту и попробовали свои силы в международном формате World of Dance.

Смотрите выступление дуэта Bit&Groove в седьмом выпуске проекта Танці. World of Dance по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=4wY5H9fR5mU

Назар Грабарь и Юрий Гурич

29 и 27 лет

хип-хоп

Этих ребят знает вся страна. Назар – танцор, актер, модель, который после 24 февраля сменил творческую деятельность на военную форму и ныне защищает нашу страну на передовой. Юрий – танцорк, фото- и видеограф.

Они коллеги и давние друзья. Работали вместе в балете Светланы Лободы, много гастролировали и путешествовали вместе. Некоторое время Назар даже равнялся на Юру как более опытного танцора в балете. Но ребята понимали, если танцоры хотят профессионально расти, им нужно выходить из тени артиста.

«Танцуя в балете, ты работаешь не на свое имя, а на популярность артиста. Балет создает вокруг звезды необходимый для шоу антураж, дополнение. Давайте будем честными, обычно зрители не слишком внимательно следят за хореографией балета и его костюмами. Все глаза прикованы к артисту или артистке, на чей концерт они пришли», – говорит Назар.

Друзья приняли решение уходить в самостоятельное плавание и работать в тандеме. В основу своего творчества заложили концепт.

«Потому что не все строится на хореографии. Наши видео, наши номера сняты под камеру, под локацию, свет. Это, прежде всего, об идее, о месседже, о нашем видении пластики и музыкальности. Цель нашего творчества – самосовершенствование, самоотдача перед зрителем, а не искусственная популярность. Мы так созданы и так живем», – объясняют они.

Участие в проекте World of Dance для Назара и Юрия — это возможность заявить о себе как самостоятельный творческий дуэт не только Украине, но и международной аудитории. Акцентировать внимание зрителей на том, что танцы — это искусство и огромная работа, которую, по мнению ребят, у нас пока недооценивают.

«Интересно попробовать себя в таком масштабном проекте в новом амплуа. Не рядом со звездой на сцене, не в составе балета артиста, а самостоятельно. Есть только Юра и Назар. Мы очень хотим, чтобы зрители рассмотрели и поняли историю, которую мы хотим рассказать своим выступлением», — говорят ребята.

Смотрите выступление Назара и Юрия в восьмом выпуске проекта Танці. World of Dance по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=AplKFo01DAA

*На момент этой публикации стало известно, что во время выполнения боевой задачи Назар потерял родного брата, а сам был ранен. Редакция сайта СТБ и команда Танцев выражают искренние соболезнования Назару и желают нашему защитнику быстрого выздоровления. Просим поддержать подразделение Назара донатами: send.monobank.ua/jar/3EmFeNtPo7

Напомним, финалисты международного формата World of Dance соревнуются в трех категориях: Дети (соло и дуэты до 17 лет), Взрослые (сольные исполнители в возрасте от 17 лет) и Команды (от двух участников). Победителей выбирают только зрители. Проголосовать за своих фаворитов можно в телеграмм-канале СТБ ЗДЕСЬ!

По результатам зрительских голосов будут определены три лидера – по одному в каждой категории. Имена победителей первого сезона Танцев на СТБ будут объявлены 29 декабря на официальных страницах телеканала СТБ.

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Танцуй жизнь. Живи жизнь. Выбирай своих фаворитов!