Участники Танці. World of Dance 2022 выпуск 8: биография

Що відомо про учасників 8 випуску «Танці. World Of Dance»

У 8 випуску на сцену танцювального шоу «Танці. World Of Dance» вийшли останні учасники категорій Діти, Дорослі та Команди. Переможця обирає тільки глядач. Тож аби згадати виступи і краще дізнатися танцівників, пропонуємо ознайомитися з їх біографією. Що відомо про учасників8 випуску «Танці. World Of Dance» — читайте в матеріалі STB.UA.

«Танці. World Of Dance»: Категорія «Діти»

Моніка Махдаві

13 років, Київ

хіп-хоп

Танцівниця, співачка, учасниця колективу OPEN KIDS.

Те, що вона не така як усі, Моніка відчула з дитинства. Адже батьки дівчинки з Ірану. І хоча родина вже багато років живе в Україні, через колір шкірі дівчинка постійно відчувала неприязнь з боку однолітків — спочатку в садочку, потім вже у школі.

«Зі мною не хотіли сидіти поруч, стояти поруч, йти в парі в їдальню або брати за руку. Навіть у соцмережах не спілкувалися. Я часто чула від однокласників образливі слова, та робила вигляд, що не помічаю цього. Я постійно була на самоті — і це жахливо. Дійшло до того, що я мріяла зробити собі операцію по висвітленню шкіри, аби стати такою як вони», — згадує Моніка.

Відчути себе особливою допомогли танці. Дівчинка відвідувала по кілька занять щодня і на тренуваннях забувала про всі неприємності. Танцювала в різних студіях і раптом почала помічати, що на неї звертають увагу, її виділяють і навіть запрошують у колективи. Так вона наважилася на кастинг, який повністю змінив її життя.

Вже півтора роки Моніка є учасницею популярного колективу OPEN KIDS. Тепер вона знає, що таке справжня команда і підтримка.

«Зараз у мене змінилося все! Я стала впевненішою у собі та стараюся цінувати себе. Неймовірно щаслива, що беру участь в цьому проєкті. Танці це моє життя, я не уявляю себе без них. Впевнена, що буду танцювати навіть коли мені виповниться 50!», — говорить Моніка.

Танці на СТБ для Моніки — мрія дитинства. З першого сезону легедарного шоу «Танцюють всі!» вона дивилася всі-всі виступи і бачила себе на цій сцені. І ось тепер сподівається не просто показати свої вміння на всю країну, а й перемогти у своїй категорії.

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Олеся Кудіна

8 років, Дніпро

контемп

Вона дуже рано показала батькам, що танці — це її стихія. Вже у 2,5 рочки дівчинка, тільки-но чула музику, починала не просто ритмічно рухатися, її рухи дуже чітко передавали настрій композиції. Батьки відвели доньку до танцювальної школі і після ж першого заняття їх думку підтвердили тренери — Олеся народжена, щоб танцювати.

З того моменту більша частина життя родини присвячена танцям. Виступи, конкурси, поїздки Україною — вони скрізь разом. Навіть молодша сестричка Ія не пропускає жодного виступу Олесі і є головною прихильницею її танцювального таланту.

«Танець для мене — наче м’яка постіль з подушкою. Це місце, де тобі комфортно і зручно, де все розслаблює і заспокоює. Де моментально перестає щось боліти. Я немов би опиняюсь в іншому світі, дуже доброму і світлому», — говорить Олеся.

Танці на СТБ для Олесі — перший в її досвіді масштабний проєкт. Тож дівчинка не приховує, що дуже хвилюється і, навіть, поплакала напередодні виступу. Але вона налаштована рішуче і вірить, що глядачі відчують всі емоції, про які вона сьогодні танцюватиме.

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Максим Цвігун

13 років, Хмельницький

джаз-фанк

Він народився в родині медиків. Тато — хірург, мама — старша медсестра, бабуся і тітка також працюють медсестрами в лікарні. Зрозуміло, що рідні бачили у ньому продовження сімейної династії та всіляко намагалися занурити у світ медицини.

«Тато ще в дитинстві мені казав: от станеш також лікарем, кардіологом або хірургом, як я, будемо разом з тобою лікувати людей. Розказував мені після роботи, які операції сьогодні робив. Тато думає, що мене це захопить і я піду по його стопам. Та я, коли чую такі подробиці, починаю нервуватися. Бо мене це аж ніяк не захоплює і не дуже подобається», — згадує Максим. І одного дня він таки сказав батькам, що в медицину не піде, а хоче присвятити своє життя танцям. «Я займаюсь танцями вже 10 років. Танцюю сучасну хореографію, контемпорарі. Почуваюся у цій сфері, наче риба у воді. Тут я відчуваю себе вільним, тут я можу показати свої емоції, висловити танцем свої почуття», — говорить Максим.

Він дивився останні сезони легендарного шоу «Танцюють всі!» і уявляв, як одного дня теж вийде на цю сцену. Коли дізнався, що проєкт закрили, дуже засмутився, адже не бачив іншого подібного формату, де міг би проявити свої вміння і сили на таку велику аудиторію. Тож, щойно побачив кастинг у World of Dance, не роздумував ані хвилини, і почав ще більше тренуватися в танцювальній залі.

Танці на СТБ для Максима — здійснення великої мрії. І можливість довести, що він обрав правильний шлях. Свій шлях. І це точно не медицина.

«Це буде мій поштовх до подальшого розвитку і танцювальної кар’єри. Це буде моїм першим великим кроком до нового, сильного, великого росту. Відчуваю шалені емоції і трішечки страху, але його я лишаю позаду і з впевненістю йду на цю сцену», — налаштовує себе Максим.

«Танці. World Of Dance»: Категорія «Дорослі»

Сергій Небесний

36 років, Винниця

брейкданс

Танцівник, шоумен та викладач. Лідер шоу-балета экстремального танцю SUPER GRAVITY. Організатор фестивалю з брейкінгу BATTLE FLY 2022.

Сергій — яскравий приклад, як можна поєднати два своїх великих захоплення. Він з юності займався брейкінгом. Зараз в його школі танцю тренуються понад 120 дітей. І вже 10 років він працює танцюючим ведучим на святах та весіллях, де обов’язково показує брейк та виконує свій фірмовий трюк — сальто назад з мікрофоном у руці. Просто Сергій з тих людей, які вміють в кожному шансі побачити можливості для розвитку.

Власне, цьому Сергій наполегливо вчить і своїх учнів. У минулих випусках сцену міжнародного формату World of Dance вже підкорювали його вихованці. Прийшов час і вчителю показати себе.

«Як тренер, я маю надати приклад своїм діткам, що проявити себе можна будь де, і важливо використовувати кожен шанс для цього. Тому я виходжу на цю сцену, щоб показати все що можу. І щоб мої учні мною пишалися і надихалися. Вони сьогодні також тут, залаштунками, підтримують мене. Тож робитиму все, щоб запалити, щоб підняти зал», — налаштований Сергій.

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Shaadow (Ange-Michael)

30 років, Франція

хіп-хоп

Танцівник і модель. Один з найсильніших хоперів світу, закоханий в Україну.

Він народився у Парижі, нині мешкає у Лондоні, а між цим жив у Америці. Головна причина таких переміщень — танці.

«Я почав ними захоплюватися у 17 років і вирішив, що маю постійно поліпшувати свій рівень, щоб бути серед кращих у своєму стилі. Відтоді відвідую усі можливі майстер-класи по всьому світу, багато працюю. Це допомагає мені професійно зростати, бути в тренді і бути затребуваним танцівником», — розповідає Енджи.

Його перші в житті міжнародні танцювальні змагання відбувались у Харкові. І це була любов з першого візиту. За останні 10 років Shaadow був в Україні щонайменше 15 разів — приїздив з майстер-класами та брав участь в суддівстві танцювальних батлів на чемпіонатах.

Танці на СТБ для нього — можливість ще раз повернутися в країну, яка підкорила його серце. Та показати свою танцювальну майстерність великій аудиторії. Заради цього виступу у лютому Енджи подолав непростий шлях, та жодна перепона не зупинила його в здійсненні своєї мрії.

«Я тут, бо маю тут бути. Бо дуже хочу, щоб завдяки моєму виступові люди відчули натхнення і повірили у те, що можливо все. Це найважливіше для мене», — говорить Енджи.

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Ігор Ярмолицький

Дніпро

хіп-хоп

Танцівник, хореограф, викладач школи танців TDS Dnepr.

Ігор танцює хіп-хоп і брейкінг вже 19 років. Спочатку виходив з хлопцями на вулиці міста, де вони затято вдосконалювали себе у найскладніших елементах. Зараз він згадує той періодой період, як найбезтурботнішийий у своєму житті: вулиця, друзі і танці, що тривають аж до ранку. З часом зрозумів, що прагне не тільки вдосконалюватися, а й ділитися досвідом з іншими, щоб розвивати ці стилі в Україні.

«Людина щаслива тільки тоді, коли улюблена робота надихає і дає простір для розвитку. Інакше ніяк», — впевнений Ігор.

Сьогодні він багато викладає у танцювальній школі в Дніпрі, ставить переможні хореографії своїм учням, судить чемпіонати по всій Україні. Але ніхто не знає, про що він танцює сам-на-сам.

Танці на СТБ для Ігоря — можливість показати всій країні, що він вміє саме як танцівник. Відкрити у собі нові грані. Та отримати безцінний досвід, який стане натхненням і втілиться у нові ідеї.

В цьому прагненні його підтримують ті, хто є найбільшою мотивацією зростати далі — дружина, яка сама є танцівницею, і 5-річний син. Ігор мріє, щоб колись син пишався ним і, зокрема, цим виступом на сцені міжнародного формату.

«З народженням сина пріоритети мого життя змінилися. Дитина багато дає для розвитку самих батьків. Вона наче підштовхує тебе рухатись далі і рости в тому, чим займаєшся. Тож, якоюсь мірою, свій виступ я також присвячую синові», — зізнається Ігор.

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Роман Сулим

24 роки, Львів

контемп

Танцівник, хореограф та педагог. Неодноразовий учасник Fair Play Dance Camp та WHES Dance Camp. Сертифікований суддя Hip-hop International. Співзасновник танцювальної студії DNA у Львові.

Танці прийшли в його життя у 14 років. В один момент підліток, який до того весь вільний час витрачав на комп’ютерні ігри і частенько заради них прогулював школу, кардинально змінив своє життя.

«У нас відкрилась танцювальна студія і сестра порадила сходити спробувати себе. А я до її порад завжди дослухався. Жодного разу не пошкодував, адже в перший же день відчув, що тут моє місце. Я потрапив в дуже класний социум творчих людей», — згадує Роман.

До 20 років він жив тільки танцями. Навчався в зарубіжних та українських хореографів. Було багато виступів, постановок, стрімкий розвиток. Та в пошуках стабільного доходу хлопець вирішив, що змінити творче життя на постійну роботу.

Роман влаштувався до мами в інтернет-магазин дитячого одягу. Згадує, що було складно, бо треба розбиратися в моделях, колекціях, розмірах. Та й працювати з батьками виявилося ще тим випробуванням. Через різні погляди на ведення бізнесу не завжди знаходили спільну мову і виникали сварки. Одного дня він зрозумів, що не так хотів би жити своє життя.

На щастя, поруч з’явилася людина, яка знайшла правильні слова і підштовхнула Романа діяти, а не жалітися.

«В мене наче відкрилися очі. Я згадав, що раніше в мене були якісь мрії, я розвивався, мене надихало оточення. А зараз я живу лише тим, щоб продати побільше, аби заробити побільше — і все, жодного росту. І я повернувся в танці».

Танці на СТБ для Романа — поштовх для подальшого творчого розвитку та певною перевірка себе. «Я хочу бути побаченим, адже мені є чим поділитися. Хочу відчути, що все правильно роблю в своєму житті і людям цікаво дивитись та мою творчість. Хочу відкритися і надихнутися на цій сцені на подальші кроки, як танцівник і хореограф», — говорить Роман.

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Вероніка Караре

Київ

крамп

Танцівниця, хореографка, викладачка.

Вона любить свободу і можливість вільно вислювлювати власні думки та емоції. Все це вона знаходить у танцях.

«Танці — це я справжня. Вони відкривають мої кордони, пробуджують неймовірні стихії. Завдяки ним я абсолютно впевнена у своїх силах людина, яка завжди готова йти до кінця», — говорить Вероніка.

Як людина, яка прагне постійного розвитку, Вероніка пробувала себе в інших сферах і деякий час працювала менеджеркою в офісі. Суворий дрескод в одязі, ділова манера спілкування, необхідність приборкувати не тільки свої реакції, а й яскраву стрижку — всидіти в стриманому офісі експресивній Вероніці було складно. Вона постійно дивилася на годинник в очікуванні перерви на обід та не могла дочекатися закінчення робочого дня, щоб побігти на тренування.

«Танці мене повертали до мене справжньої. В той світ, де я насправді хотіла бути, де мені добре і я почуваюся вільною й натхненною. Це наче терапія», — зізнається Вероніка.

Сьогодні вона веде танцювальні групи, надихає учнів та партнерів своєю хореографію, активно дає майстер-класи заради зборів коштів на допомогу ЗСУ. Чи брати участь у міжнародному форматі World of Dance на СТБ — не сумнівалася ані секунди.

«Хочу на цій сцені показати всій країні, в чому я особлива. Показати себе, показати свій стиль, показати дівчину в цьому стилі. Надихнутися від залу і надихнути вас ніколи не сумніватися у власному виборі», — говорить Вероніка.

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Владислав Трачук

26 років, Київ

брейкданс

Танцівник, хореограф та викладач.

Він живе тим, що танцює. А танцює він щодня. Не боїться починати щось нове і прагне постійного розвитку в тому, що вже добре вміє. А ще Влад завжди готовий ділитися своїми вміннями з іншими, щоб дарувати позитив і любов до життя. Власне, це і є причина, чому хіпхопер та брейкдансер став викладачем «соціальної латини».

«Я даю уроки в групах та індивідуально — сальса, бачата, інші напрямки латинських танців. Викладаю фрагменти в ТікТок. Якщо в такий спосіб я зможу навчити більше людей, то чому б ні? 90% моїх учениць — це жінки від 25 років, а найстаршим в моїй групі було 50+. До мене приходять ті, хто ніколи не танцював латину, або ж взагалі не займався танцями. Вони прагнуть відволіктися від проблем, або навчитися чомусь новому, відчути себе більше впевненими. Тож я намагаюся їх занурювати в цей світ поступово. Мені, як викладачу, дуже важливо, щоб взаєморозуміння та танцювальна «хімія» виникали вже на першому тренуванні, тоді заняття матимуть результат. І, звісно, мені дуже подобається, що я для них і викладач, і психолог, і друг, який і навчить, і допоможе відволіктися», — розповідає Влад.

Танці на СТБ для Владислава — можливість поділитися своєю енергією з ще більшою аудиторією.

«Танці лікують і надихають жити попри всі моральні та емоційні складнощі. Я вирішив, що треба спробувати. Прийти і показати себе. Образ, в якому я буду на сцені, точно не залишить вас байдужими, адже я танцюватиму в стилі, з якого все почалося», — інтригує Влад.

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Ганна Коростельова

19 років, Макіївка-Берлин

контемпорарі

Фіналістка першого сезону шоу “Україна має талант”. Фіналістка восьмого сезону “Танцюють всі!”. Випускниця державної балетної школи Берліна.

Аня танцює з 4-х років. А вже у 5 дівчинка підкорила країну запальним східним танцем «Jimmy Aaja» в першому сезоні шоу “Україна має талант”. Вражений її неймовірною енергетикою, Влад Яма тоді сказав: «Коли у мене буде дочка, я буду щасливий, якщо вона буде танцювати, як ти». Аня увійшла в 10-ку кращих талантів країни.

В 12 вона повернулася підкорювати восьмий сезон легендарного проєкту “Танцюють всі!”. Судді і глядачі аплодували їй стоячи, адже з першого танцю Аня продемонструвала, як багато працювала у залі і як сильно зросла в танцях за цей час.

«Ти показала, як потрібно виходити на сцену цього проєкту, це дуже гідний приклад», — відмітили журі. Аня стала фіналісткою сезону та увійшла в топ-4 кращих танцівників країни.

Та мало хто знав, що криється за таким успіхом. У 2014-му дівчині довелося на особистому досвіді пережити жахи війни на сході України. «Снаряд влучив у школу, але не розірвався, це страшно», — згадувала моторошні події Аня. Переїзд до Києва, розлука з рідними, розпочати життя майже з нуля, швидко подорослішати, але не втратити силу духу і любов до танцю — це все про неї.

«Обидва проєкти — це був для мене такий неймовірний досвід, якого більше не було ніколи. Та після них я зрозуміла, що тепер танці — це моє життя. Що треба ще і ще працювати. Багато працювати, щоб вдосконалювати себе. Це продовжується і нині», — згадує Ганна.

Вона почала їздити на міжнародні конкурси. І на одному з них талановиту українську танцівницю помітив директор державної берлінської школи балету. Запросив на перегляд. Аня здала всі іспити і стала студенткою престижної школи. Їй було усього 16. Знову переїзд, одна в незнайомій країні. Зараз дівчина зізнається, що перший рік був дуже складним: окрім звикання до нового місця, нового оточення та щоденних важких занять доводилося старанно вивчати німецьку. Та любов до танців допомагала долати будь-які труднощі.

Сьогодні українська танцівниця Ганна Коростельова є бакалавром берлінської школи балету і однією з кращих випускниць. Та дівчина впевнена, якби не її потужний старт вдома, в Україні, вона не досягла б такого успіху.

«В Україні дуже високий рівень сучасного танцю. От скільки я вже провчилась в Німеччині, якби не моя база, яку я отримала саме у нас, думаю не було б такого результата, що я маю зараз», — говорить Аня.

Танці на СТБ для неї — це повернення на сцену, з якої все почалося та якій вона вдячна за все, чого досягла і ще досягатиме.

«Пройшло 7 років — і я знову тут. Дуже скучила, правда! Я коли прийшла — така ностальгія. Побачила всі ці камери, сцену, команду. Таке відчуття, наче все було тільки вчора. Час промайнув ну дуже швидко», — не приховує танцівниця.

На сцені міжнародного формату World of Dance вона танцюватиме номер, який називається “Не Джульєтта. Не Жизель. Просто Аня”. Це номер про себе, про її внутрішній світ. Про те, якою її бачать люди, та якою вона є насправді.

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«Танці. World Of Dance»: Категорія «Команди»

Артур Равлик та Соломія Маргіта

латина

Чемпіони Блекпула, Світу, Європи та України.

Вони танцюють в парі вже більше 8 років. І не уявляють поруч із собою іншого партнера чи партнерку. Хоча перша зустріч майбутніх чемпіонів викликала у обох сумніви щодо спільного успіху.

«Це був стрес! Тоді я танцював набагато гірше за Соломію, а вона вже була сильна танцівниця. Я дуже переживав, що нічого не вийде. Але зміг підтягнутися настільки, що ми разом вийшли на дуже крутий рівень», — згадує Артур.

Вони виграли всі можливі турнири в Україні, підкорили Європу та стали чемпіонами. А потім трапився ковід і карантин. Закриті зали, неможливість тренуватися та, тим більше, виступати, невизначеність щодо подальшого розвитку далися взнаки — пара прийняла складне рішення припинити партнерство. Тоді їм здалося, що це для їх професійної кар’єри буде на краще.

За такий крок довелося дорого заплатити. З новими партнерами не було ані високих досягнень не було, ані повного взаєморозуміння. Можливо, життя їх таким чином випробувало, та урок обоє засвоїли добре. За деякий час вони знову стали в пару.

Танці на СТБ для Артура та Соломії — наче повернення до самих себе. Це буде їх перший спільний виступ після всіх випробувань.

«Ми дуже скучили за нашими танцями і хочемо показати на цій сцені драйв, хочемо зарядити глядачів своєю енергією. Є трохи хвилювання, та ми налаштовані виступити так само круто, як робили це завжди», — говорить пара.

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Назар Грабар та Юрій Гуріч

29 та 27 років

хіп-хоп

Цих хлопців знає вся країна. Назар — танцівник, актор, модель, який після 24 лютого змінив творчу діяльність на військову форму і захищає нашу країну у лавах ЗСУ. Юрій — танцівник, фото- та відеограф.

Вони — колеги та давні друзі. Працювали разом в балеті Світлани Лободи, багато гастролювали та подорожували разом. Деякий час Назар навіть рівнявся на Юру, як більш досвідченого танцівника в балеті. Та хлопці розуміли, якщо танцівники хочуть професійно зростати, їм треба виходити з тіні артиста.

«Танцюючи в балеті, ти працюєш не на своє ім’я, а на популярність артиста. Балет створює навколо зірки необхідний для шоу антураж, доповнення. Давайте будемо чесними, зазвичай глядачі не дуже уважно стежать за хореографією балета та його костюмами. Всі очі прикуті до артиста або артистки, на чий концерт вони прийшли», — говорить Назар.

Друзі прийняли рішення йти у самостійне плавання та працювати у тандемі. В основу своєї творчості заклали концепт.

«Тому що не все будується на хореографії. Наші відео, наші номери зняті під камеру, під локації, світло. Це, насамперед, про ідею, про меседж, про наше бачення пластики та музичності. Мета нашої творчості — самовдосконалення, самовіддача перед глядачем, а не штучна популярність. Ми так створені і так живемо», — пояснюють вони.

Участь у проєкті World of Dance для Назара та Юрія — це можливість заявити про себе, як самостійний творчий дует, не тільки Україні, а й на міжнародну аудиторію. Закцентувати увагу глядачів на тому, що танці — це мистецтво і величезна робота, яку, на думку хлопців, у нас поки недооцінюють.

«Цікаво спробувати себе у такому масштабному проєкті в новому амплуа. Не поруч із зіркою на сцені, не у складі балету артиста, а самостійно. Є тільки Юра і Назар. Ми дуже хочемо, аби глядачі розгледіли та зрозуміли ту історію, яку ми хочемо розказати своїм виступом», — говорять хлопці.

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