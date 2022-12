Танцы World of Dance: Финалисты зрительского голосования в категории Дети

Танці. World of Dance: Финалисты зрительского голосования в категории «Дети»

Идет финальное голосование среди лидеров восьми недель проекта «Танці. World of Dance». Уже 29 декабря по результатам зрительских голосов определятся победители первого сезона международного формата. Кто стал финалистами в категории «Дети» – читайте в нашем материале STB.UA.

Больше по теме: Танці. World of Dance: Финалисты зрительского голосования в категории «Взрослые»

Тимур Путята и Евгения Пиндюра

12 лет и 10 лет

латина

Тимур и Евгения – одна из самых титулованных бальных танцевальных пар Украины. Абсолютные чемпионы Украины. Неоднократные серебряные и золотые призеры Кубка Европы и международных профессиональных турниров. И, самое главное, абсолютные чемпионы Blackpool Dance Festival! В 2021 году именно эта украинская пара впервые за более чем 100 лет выиграла сразу в пяти категориях самого престижного танцевального турнира мира.

«Мы до последнего не верили, что можем стать первыми. Были сильные конкуренты и их было много, ведь в каждой категории регистрируются более 150 участников. Когда поняли, что выиграли, расплакались вместе с нашей тренершей», – рассказывает Евгения.

Победа в престижном турнире сразу же подняла юных украинцев в статус звезд. Но Тимур и Женя не планируют останавливаться, наоборот – начали еще больше работать в зале.

«Когда ты становишься чемпионом, появляется ощущение, что уже всего добился. И это очень плохо, это начинает влиять на тренировку, расслабляет. Лучше убрать эту корону с головы, выбрать себе новую цель и снова идти к ней», – признается пара.

Пара покряла сцену Танцев на СТБ. Тимур и Евгения не скрывают, что даже для таких чемпионов, как они, это новый опыт в новой категории.

Смотри выступление талантливых украинцев Тимура и Евгении в первом выпуске проекта Танці. World of Dance по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=mB3m3LHcCK8

Анастасия Макогоненко

9 лет, Одесса

диско

Маленькая королева диско! Чемпионка мира, чемпионка Европы, пятикратная чемпионка Украины по спортивному стилю диско и слоу. Это результат колоссальной работы: Настя ежедневно тренируется по 5-7 часов, пробегает 5-7 километров, чтобы поддерживать физическую форму и производить 400-500 отжиманий и пресса для прочности мышц.

«Нагрузка невероятная. Бывает, что она вечером просто падает после тренировок. Тогда мы помогаем ей раздеться, мажем мышцы согревающим гелем. Я, конечно, горжусь дочерью, но и пытаюсь иногда остановить ее пыл. Потому что она на каждый чемпионат едет с уверенностью, что там должна быть первой и выиграть. Это такой уж жесткий характер: если есть цель – не вижу препятствий», — рассказывает о Насте мама.

Мама Анастасии по совместительству и ее тренер. Имеет свой большой клуб спортивного танца. Девочка с детства наблюдала за тем, как мама со своими учениками ездила на чемпионаты страны и мира. И впоследствии тоже захотела заниматься танцами.

Когда Настя увидела анонс о проекте Танці. World of Dance на СТБ сразу же захотела принять в нем участие и выступить на самой большой танцевальной сцене страны. С собой на удачу привезла свои талисманы: два зайчика, «мистер диско» и «мистер слоу».

Смотри драйвовое выступление королевы диско Анастасии во втором выпуске проекта Танці. World of Dance по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=Dd5PkQZTPhA

Виктория Ляпкина

11 лет

модерн

В 5 лет девочка начала заниматься бальными танцами, а в 7 лет мама решила повести ее на балет. Балет показался магическим и сказочным стилем, поэтому Вика выбрала его. А окончательно полюбила классику после новогоднего спектакля «Щелкунчик». После 4 класса девочка поступила в хореографический колледж, чтобы профессионально развиваться в выбранном направлении.

За красивыми изящными движениями лежит тяжелый труд. Каждый день по несколько часов Вика настойчиво изучает в колледже классику, ритмику, гимнастику и историко-бытовой танец. Крепатура, стертые до крови пальцы в пуантах, боли в ногах. Такая цена Викиной мечты – стать всемирно известной балериной и покорить сцены лучших театров. Очень хочет, чтобы ее первой большой ролью стала Одетта из «Лебединого озера».

«Она очень скромная снаружи, даже может показаться скованной, но внутри – стальной стержень», – говорит о Вике мама.

На сцене World of Dance Вика танцевала историю о девочке, которая пытается открыться этому миру, несмотря на неудачи, страхи и волнения. Во многом героиню своего танца Вика сравнивает и с собой.

Смотрите чувственную и нежную «Элегию души» от Виктории на сцене Танці. World of Dance по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=BImzXYtiups

Тимур Теренчук

11 лет, Винница

брейкданс

Тимур — сын известного в Украине актера Александра Теренчука («Лига смеха», сериал «Однажды под Полтавой» и др.) и успешной дизайнера одежды. В Виннице эту семью знает каждый, поэтому выход на улицу вместе с папой обязательно превратится в фотосессию с прохожими. Даже из школы без небольшой автограф-сессии звездной семье выйти не удается. Тимур привык к такому вниманию окружающих, однако не хочет, чтобы его воспринимали как отца.

Мальчик любит посещать съемки и уже сам имеет небольшой актерский опыт. А также упорно занимается танцами, чтобы развивать свой талант. Тимур много тренируется – по несколько часов каждый день, даже выходные он проводит в танцевальном зале. Напряженный график не пугает, ведь его родители – лучший пример того, сколько нужно работать ради осуществления своей мечты.

«Я хочу сам достичь всего в жизни, а не так, чтобы люди думали, что это благодаря папе. Поэтому я и пришел на Танцы», – признается Тимур.

Тимур вышел на сцену международного формата Word of dance, чтобы страна наконец-то увидела в нем талантливого танцовщика, а не звездного мальчика. Своим выступлением завел зал, показал себя настоящим и наполнил сердца украинцев невероятной энергией.

Смотрит выступление Тимура в четвёртом выпуске проекта Танці. World of Dance по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=5WJeGjMCkSE

Матвей Йенсен и Анисия Гонимович

13 и 14 лет, Одесса

латина

Абсолютные чемпионы Блэкпула.

Матвей и Анисия знакомы с самого детства. В 6 лет они уже были танцевальной парой, начинали вместе профессиональный путь в спортивно-балльных танцах. Но после совместного года каждый продолжил свое развитие раздельно. Полтора года назад они встретились снова. Она в статусе мини-Мисс мира, лучший талант мира и Best of the best, он – чемпион Блэкпула, чемпион мира и призер международных профессиональных турниров.

Они снова стали в пару. И хотя за очень короткий срок Анисии пришлось догонять в мастерстве Матвея, в результате получилась взрывчатая смесь. Сегодня их знают по всей Украине как победителей чемпионатов и конкурсов. А несколько месяцев назад они стали абсолютными чемпионами Blackpool OPEN TO THE WORLD, завоевав 1 место по всем пяти танцам.

«24 февраля в первые часы взрывов мы спасали свои танцевальные вещи. Мы ужасно боялись, прятались в подвале, но берегли свою мечту в душе. Позже мы с мамами добрались до своего тренера, оставив на защите Украины папу и старшего брата. Мы чувствуем боль всех украинских детей, и выбрали защищать имя и честь нашей страны так, как можем, как умеем это лучше всего. На чемпионате мы танцевали за всех, кто не смог быть там, потому что мы очень хотели доказать всем, что украинцы несокрушимы, что нашу нацию невозможно победить. И нам это удалось», – вспоминает Анисия.

Теперь одна из самых красивых украинских бальных пар покоряет сцену международного формата World of Dance, чтобы продемонстрировать всей стране, что они самые лучшие в своем деле.

«Для нас это честь. Мы смотрели американский формат World of Dance и очень мечтали когда-нибудь оказаться среди участников, а теперь он в Украине. Это невероятно, и это исполнение нашей мечты», — говорит Матвей.

Смотрите выступление чемпионов в пятом выпуске проекта Танці. World of Dance по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=RXe4LlC_xW0

B-girl NIKA (Николь Джурик)

9 лет, Винница

брейкданс

Победительница Чемпионата Украины по Олимпийскому Брейкингу-2021.

Уже два года она танцует брейкинг и акробатику. То, что это именно ее стиль, испытала с первого занятия. Сразу решила, что хочет развиваться в этом направлении профессионально и упорно шла к своей цели. В прошлом году Николь победила на чемпионате по Олимпийскому брейкингу и автоматически вошла в детскую олимпийскую сборную Украины.

«Брейкинг – очень тяжелый вид спорта. Здесь нужна сильная физическая подготовка, нужно хорошо качать руки, чтобы выполнять трюки. Возможно из-за этого в нем так много ребят и гораздо меньше девушек. Меня сложные трюки не пугают совсем, наоборот – я горжусь, когда все выходит», – признается Николь.

А близкие отмечают, что ей все удается, потому что девочка очень сильная личность и лидер по жизни.

На соревнованиях ее часто ставят в батлы с ребятами. И бывает такое, что они поначалу ее вообще не воспринимают как серьезную соперницу. Но когда видят как Николь выполняет сложные элементы, сразу меняют свое мнение.

Танцы на СТБ для Николь – отличная возможность раз и навсегда доказать всем ребятам-брейкерам, что не только они умеют круто танцевать этот стиль. А еще девочка мечтает, чтобы мама и тренер ею гордились.

Смотрите выступление b-girl NIKA в шестом выпуске проекта Танці. World of Danc по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=wNs-PMxF2_s

Марк Терещенко

10 лет, Киев

контемпорари

Актер и танцовщик. В творчестве Марка уже более 33 кино- и сериальных проект, среди которых «За витриной», «Слепая», «Школа», «Юрчишины», «Коли ми вдома» и другие. Лицо известного бренда танцевальной одежды.

В кино Марк попал случайно в 5 лет. Пришел на работу к бабушке, работавшей реквизиторкой на съемочной площадке. На веселого и очень коммуникабельного мальчика обратил внимание режиссер и предложил родителям Марка сделать пробы. Так началась актерская карьера мальчика.

Марку очень нравится развиваться в актерстве. Большие объемы текстов совсем не пугают, а, напротив, тренируют память. Танцы помогают свободно чувствовать себя перед камерами и расслабиться после съемок.

Макс танцует модерн и шоу-денс. И в каждый танец вкладывает все свое актерское мастерство.

«Мне нравится играть разные роли, быть разным и в кино, и на танцевальной площадке. Я могу станцевать что-нибудь нежное, а могу что-то суровое или энергичное. Для этого проекта я приготовил танец паука. Он одновременно и грозный, пугающий и хитрый, но очень любит музыку», — рассказывает мальчик.

Танцы на СТБ для Марка — возможность показать свой талант не только Украине, а всему миру, который смотрит формат World of Dance.

Смотрите танец грозного паука Марка в седьмом выпуске проекта Танці. World of Dance по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=K4Al39M0ATo

Максим Цвигун

13 лет, Хмельницкий

джаз-фанк

Он родился в семье медиков. Папа – хирург, мама – старшая медсестра, бабушка и тетя также работают медсестрами в больнице. Понятно, что родные видели в нем продолжение семейной династии и всячески пытались погрузить в мир медицины.

«Папа еще в детстве мне говорил: вот станешь также врачом, кардиологом или хирургом, как я, будем вместе с тобой лечить людей. Рассказывал мне после работы, какие операции сегодня производил. Папа думает, что меня это увлечет и я пойду по его стопам. Но я, когда слышу такие подробности, начинаю нервничать. Потому что меня это никак не увлекает и не очень нравится», — вспоминает Максим. И однажды он сказал родителям, что в медицину не пойдет, а хочет посвятить свою жизнь танцам. «Я занимаюсь танцами уже 10 лет. Танцую современную хореографию, контемпорари. Чувствую себя в этой сфере, как рыба в воде. Здесь я чувствую себя свободным, здесь я могу показать свои эмоции, выразить танцем свои чувства», — говорит Максим.

Он смотрел последние сезоны легендарного шоу «Танцуют все!» и представлял, как однажды тоже выйдет на эту сцену. Когда узнал, что проект закрыли, очень расстроился, ведь не видел другого подобного формата, где мог проявить свои умения и силы на такую большую аудиторию. Увидев кастинг в World of Dance, он не раздумывал ни минуты, и начал еще больше тренироваться в танцевальном зале.

Танцы на СТБ для Максима – осуществление большой мечты. И возможность доказать, что он избрал верный путь. Свой путь. И это точно не медицина.

«Это будет мой толчок к дальнейшему развитию и танцевальной карьере. Это будет моим первым большим шагом к новому, сильному, большому росту», – настраивает себя Максим.

Смотрите выступление Максима в восьмом выпуске проекта Танці. World of Dance по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=oZzlMxL7uPA

Напомним, финалисты международного формата World of Dance соревнуются в трех категориях: Дети (соло и дуэты до 17 лет), Взрослые (сольные исполнители в возрасте от 17 лет) и Команды (от двух участников). Победителей выбирают только зрители. Проголосовать за своих фаворитов можно в телеграмм-канале СТБ ЗДЕСЬ!

По результатам зрительских голосов будут определены три лидера – по одному в каждой категории. Имена победителей первого сезона Танцев на СТБ будут объявлены 29 декабря на официальных страницах телеканала СТБ.

сайт фейсбук инстаграм

Танцуй жизнь. Живи жизнь. Выбирай своих фаворитов!