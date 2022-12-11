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Танці. World of Dance
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Танці. World of Dance. Выпуск 7 часть 1 от 11.12.2022

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Танці. World of Dance

Танці. World of Dance. Выпуск 7 часть 2 от 11.12.2022

 Танці. World of Dance выпуск 7 от 11.12.2022 смотреть онлайн
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Танці. World of Dance Выпуск 7 Танці. World of Dance 7 выпуск от 11.12.2022
Выпуск 7 | 11.12.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн проект Танці. World of Dance 1 сезон 7 выпуск от 11.12.2022 на сайте телеканала СТБ! Сегодня вас ждет много сюрпризов. На сцену выйдет легендарный хореограф Евгений Карякин и станцует пасодобль, а юный принц из любимых сериалов СТБ Марк Терещенко покажет Танец паука в стиле контемпорари.

В 7 выпуске Танці. World of Dance 2022 новые талантливые танцоры продолжат восхищать и поражать. Вы увидите зажигательную румбу, энергичное диско, брейк-данс, чувственный модерн, зажигательный хип-хоп, акробатический рок-н-ролл, крамп и high heels. Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн шоу Танці. World of Dance 1 сезон 7 выпуск на СТБ!

Танці. World of Dance

Смотрите онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 6 выпуск от 04.12.2022

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