Танці. World of Dance випуск 7 від 11.12.2022 дивитись онлайн

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Танці. World of Dance
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Випуск 7 | 11.12.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance 1 сезон 7 випуск від 11.12.2022 на сайті телеканалу СТБ! Сьогодні на вас чекає багато сюрпризів. На сцену вийде легендарний хореограф Євген Карякін і станцює пасодобль, а юний принц з улюблених серіалів СТБ Марк Терещенко покаже Танець павука в стилі контемпорарі.

У 7 випуску Танці. World of Dance 2022 нові талановиті танцюристи продовжать захоплювати та вражати. Ви побачите запальну румбу, енергійне диско, брейк-данс, чуттєвий модерн, запальний хіп-хоп, акробатичний рок-н-рол, крамп і high heels. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн шоу Танці. World of Dance 1 сезон 7 випуск на СТБ!

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