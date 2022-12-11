Танці. World of Dance 7 випуск від 11.12.2022 дивитись онлайн – частина 1

Випуск 7 | 11.12.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance 1 сезон 7 випуск від 11.12.2022 на сайті телеканалу СТБ! Найталановитіші танцівники країни продовжують захоплювати своїм талантом і вражати неймовірними номерами. Просто зараз на сцену вийде Маруфжан Юсупов, який продемонструє майстерний брайк-данс. Юний принц улюблених серіалів СТБ Марк Терещенко виконає Танець павука в стилі контемпорарі, Льовшини Дарія і Єлизавета покажуть запальне диско. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance 1 сезон 7 випуск.

Танці. World of Dance

Дивитися онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 7 випуск від 11.12.2022

Дивитися онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 7 випуск 2 частина від 11.12.2022