Танці. World of Dance 8 випуск від 18.12.2022 дивитись онлайн – частина 2

Выпуск 8 | 18.12.2022 | Сезон 1

Пориньте в атмосферу танцю – дивіться онлайн проєкт СТБ Танці. World of Dance 1 сезон 8 випуск від 18.12.2022. Сьогодні фінальний випуск сезону, у якому ви побачите неймовірні виступи суперталантів. Хочете побачити фантастичний хіп-хоп, запальний брейк-данс, майстерний джаз-факт і чуттєвий контемпорарі? Дивіться онлайн Танці. World of Dance 1 сезон 8 випуск на сайті телеканалу СТБ!

Танці. World of Dance

Дивитися онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 8 випуск від 18.12.2022

Дивитися онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 8 випуск 3 частина від 18.12.2022