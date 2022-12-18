Танці. World of Dance 8 випуск від 18.12.2022 дивитись онлайн – частина 3

Выпуск 8 | 18.12.2022 | Сезон 1

Не пропустіть виступи найкращих танцівників країни – дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance 1 сезон 8 випуск від 18.12.2022 на сайті телеканалу СТБ! Вероніка Караре захопить глядачів неймовірним крампом. Назар Грабар та Юрій Гуріч покажуть запальний номер в стилі хіп-хоп. А Анна Коростельова підкорить серця глядачів майстерним контемпорарі. Пориньте в атмосферу танцю та естетичної насолоди – дивіться онлайн проєкт СТБ Танці. World of Dance 1 сезон 8 випуск.

Танці. World of Dance

Дивитися онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 8 випуск від 18.12.2022