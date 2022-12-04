Танці. World of Dance 6 випуск від 04.12.2022 дивитись онлайн – частина 1

Випуск 6 | 04.12.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн проєкт СТБ Танці. World of Dance 1 сезон 6 випуск від 04.12.2022. У сьогоднішній програмі талановиті учасники продовжать вражати, захоплювати та надихати своїми танцями. B-boy Віктор спробує підкорити глядачів динамічним брейк-дансом, Анастасія Спиця станцює бродвейський джаз, а Левані Бобохідзе та Павле Чумбурідзе виконають грузинський танець. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн шоу Танці. World of Dance 2022 випуск 6.

Танці. World of Dance

Дивитися онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 6 випуск від 04.12.2022

Дивитися онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 6 випуск 2 частина від 04.12.2022