Танці. World of Dance 6 випуск від 04.12.2022 дивитись онлайн – частина 2

Випуск 6 | 04.12.2022 | Сезон 1

Пориньте в неймовірну атмосферу танцю – дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance 1 сезон 6 випуск від 04.12.2022 на сайті телеканалу СТБ! Сьогодні на сцену вийдуть учасники, вміння яких вражають. Анастасія Ніколаєнко виконає танець про боротьбу добра зі злом, який називається Дзеркало душі. Дівчачий колектив VDS спробує підкорити серця глядачів цікавим тверком. Даніела Мусійко і Богдан Бобко станцюють латину, а Єлизавета Нєботова продемонструє паппінг. Не пропустіть найкращі танцювальні номери – дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance 2022 випуск 6.

Танці. World of Dance

Дивитися онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 6 випуск від 04.12.2022

Дивитися онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 6 випуск 3 частина від 04.12.2022