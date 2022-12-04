Танці. World of Dance 6 выпуск от 04.12.2022 смотреть онлайн — часть 2

Выпуск 6 | 04.12.2022 | Сезон 1

Окунитесь в невероятную атмосферу танца – смотрите онлайн проект Танці. World of Dance 1 сезон 6 выпуск от 04.12.2022 на сайте телеканала СТБ! Сегодня на сцену выйдут участники, умения которых поражают. Анастасия Николаенко исполнит танец о борьбе добра со злом, который называется Зеркало души. Девчачий коллектив VDS попытается покорить сердца зрителей интересным тверком. Даниэла Мусийко и Богдан Бобко станцуют латину, а Елизавета Неботова продемонстрирует паппинг. Не упустите лучшие танцевальные номера – смотрите онлайн проект Танці. World of Dance 2022 выпуск 6.

Танці. World of Dance

Смотреть онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 6 выпуск от 04.12.2022

Смотреть онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 6 выпуск 3 часть от 04.12.2022