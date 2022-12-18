Танці. World of Dance 8 выпуск от 18.12.2022 смотреть онлайн — часть 1

Выпуск 8 | 18.12.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн проект Танці. World of Dance 1 сезон 8 выпуск от 18.12.2022 на сайте телеканала СТБ! Прямо сейчас вы увидите невероятный хип-хоп в исполнении солистки группы Open Kids Моники Махдави. Тренер лучших брейкеров страны Сергей Небесный удивит вас искусным брейк-дансом. А дуэт Соломии Маргиты и Артура Равлика зажжет сцену непревзойденной латиной. Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Танці. World of Dance 1 сезон 8 выпуск.

Танці. World of Dance

Смотреть онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 8 выпуск от 18.12.2022

Смотреть онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 8 выпуск 2 часть от 18.12.2022