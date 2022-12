Танці. World of Dance выпуск 8 от 18.12.2022 смотреть онлайн

Выпуск 8 | 18.12.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн проект Танці. World of Dance 1 сезон 8 выпуск от 18.12.2022 на сайте телеканала СТБ! Сегодня финальный выпуск сезона, в котором суперталанты поразят вас фантастическими выступлениями, от которых будет перехватывать дыхание. Солистка группы Open Kids Моника Махдави продемонстрирует зажигательный хип-хоп. Тренер лучших брейкеров Украины Сергей Небесный выйдет на сцену Танці. World of Dance 2022 с невероятным брейк-дансом, чтобы стать примером для новых поколений. Ange-Michael (Shaadow) покажет особенный танцевальный номер в стиле хип-хоп. Не пропустите интересные выступления лучших танцоров страны – смотрите онлайн проект СТБ Танці. World of Dance 1 сезон 8 выпуск от 18.12.2022.

