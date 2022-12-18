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Танці. World of Dance
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Танці. World of Dance выпуск 8 от 18.12.2022 смотреть онлайн
Танці. World of Dance

Танці. World of Dance. Выпуск 8 часть 1 от 18.12.2022

 Танці. World of Dance выпуск 8 от 18.12.2022 смотреть онлайн
Танці. World of Dance

Танці. World of Dance. Выпуск 8 часть 2 от 18.12.2022

 Танці. World of Dance выпуск 8 от 18.12.2022 смотреть онлайн
Танці. World of Dance

Танці. World of Dance. Выпуск 8 часть 3 от 18.12.2022
Танці. World of Dance Выпуск 8 Танці. World of Dance 8 выпуск от 18.12.2022
Выпуск 8 | 18.12.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн проект Танці. World of Dance 1 сезон 8 выпуск от 18.12.2022 на сайте телеканала СТБ! Сегодня финальный выпуск сезона, в котором суперталанты поразят вас фантастическими выступлениями, от которых будет перехватывать дыхание. Солистка группы Open Kids Моника Махдави продемонстрирует зажигательный хип-хоп. Тренер лучших брейкеров Украины Сергей Небесный выйдет на сцену Танці. World of Dance 2022 с невероятным брейк-дансом, чтобы стать примером для новых поколений. Ange-Michael (Shaadow) покажет особенный танцевальный номер в стиле хип-хоп. Не пропустите интересные выступления лучших танцоров страны – смотрите онлайн проект СТБ Танці. World of Dance 1 сезон 8 выпуск от 18.12.2022.

Танці. World of Dance

Смотрите онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 7 выпуск от 11.12.2022

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