Танці. World of Dance 8 выпуск от 18.12.2022 смотреть онлайн — часть 3

Выпуск 8 | 18.12.2022 | Сезон 1

Не пропустите выступления лучших танцовщиков страны – смотрите онлайн проект Танці. World of Dance 1 сезон 8 выпуск от 18.12.2022 на сайте телеканала СТБ! Вероника Караре увлечет зрителей невероятным крампом. Назар Грабарь и Юрий Гурич покажут зажигательный номер в стиле хип-хоп. А Анна Коростелева покорит сердца зрителей искусным контемпорари. Окунитесь в атмосферу танца и эстетического наслаждения – смотрите онлайн проект СТБ Танці. World of Dance 1 сезон 8 выпуск.

Танці. World of Dance

Смотреть онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 8 выпуск от 18.12.2022