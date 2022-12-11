Танці. World of Dance 7 выпуск от 11.12.2022 смотреть онлайн — часть 1

Выпуск 7 | 11.12.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн проект Танці. World of Dance 1 сезон 7 выпуск от 11.12.2022 на сайте телеканала СТБ! Самые талантливые танцовщики страны продолжают восхищать своим талантом и поражать невероятными номерами. Прямо сейчас на сцену выйдет Маруфжан Юсупов, который продемонстрирует искусный брайк-данс. Юный принц любимых сериалов СТБ Марк Терещенко исполнит Танец паука в стиле контемпорари, Левшины Дария и Елизавета покажут зажигательное диско. Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Танці. World of Dance 1 сезон 7 выпуск.

Танці. World of Dance

Смотреть онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 7 выпуск от 11.12.2022

Смотреть онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 7 выпуск 2 часть от 11.12.2022