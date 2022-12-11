Video: Танці. World of Dance 7 выпуск от 11.12.2022 смотреть онлайн - часть 2
Выпуск 7 | 11.12.2022 | Сезон 1
Смотрите онлайн проект Танці. World of Dance 1 сезон 7 выпуск от 11.12.2022 на сайте телеканала СТБ! Невероятные участники танцевального шоу продолжают поражать своими талантами. Изысканный модерн и чувственное контемпорари, зажигательный хип-хоп и энергичный брейк-данс, невероятная румба и крамп – участники Танці. World of Dance танцуют в разных стилях, однако их объединяет невероятная любовь к танцу и желание рассказать свою историю зрителям. Не пропустите выступления, от которых мурашки будут бежать по коже, – смотрите онлайн Танці. World of Dance 1 сезон 7 выпуск на СТБ!
Смотреть онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 7 выпуск от 11.12.2022
Смотреть онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 7 выпуск 3 часть от 11.12.2022
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