Танці. World of Dance 7 выпуск от 11.12.2022 смотреть онлайн — часть 2

Выпуск 7 | 11.12.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн проект Танці. World of Dance 1 сезон 7 выпуск от 11.12.2022 на сайте телеканала СТБ! Невероятные участники танцевального шоу продолжают поражать своими талантами. Изысканный модерн и чувственное контемпорари, зажигательный хип-хоп и энергичный брейк-данс, невероятная румба и крамп – участники Танці. World of Dance танцуют в разных стилях, однако их объединяет невероятная любовь к танцу и желание рассказать свою историю зрителям. Не пропустите выступления, от которых мурашки будут бежать по коже, – смотрите онлайн Танці. World of Dance 1 сезон 7 выпуск на СТБ!

Танці. World of Dance

