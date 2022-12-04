Танці. World of Dance 6 выпуск от 04.12.2022 смотреть онлайн — часть 1

Выпуск 6 | 04.12.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн проект СТБ Танці. World of Dance 1 сезон 6 выпуск от 04.12.2022. В сегодняшней программе талантливые участники продолжат удивлять, восхищать и вдохновлять своими танцами. B-boy Виктор попытается покорить зрителей динамичным брейк-дансом, Анастасия Спица станцует бродвейский джаз, а Левани Бобохидзе и Павел Чумбуридзе исполнят грузинский танец. Не упустите самое интересное – смотрите онлайн шоу Танці. World of Dance 2022 выпуск 6.

Танці. World of Dance

Смотреть онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 6 выпуск от 04.12.2022

Смотреть онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 6 выпуск 2 часть от 04.12.2022