Танці. World of Dance выпуск 6 от 04.12.2022 смотреть онлайн

Выпуск 6 | 04.12.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн проект Танці. World of Dance 1 сезон 6 выпуск от 04.12.2022 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе вас ждет много талантливых участников и невероятных танцев. B-boy Виктор покажет энергичный брейк-данс. Анастасия Николаенко исполнит танец о борьбе добра и зла, который называется Зеркало души. Коллектив VDS выступит с тверком и попытается доказать, что этот танец может быть красивым, а не неприличным. А самый танцевальный ведущий мероприятий Максим Юдин попытается покорить зрителей электро.

Также в 6 выпуске Танці. World of Dance 2022 вы увидите выступление Дарьи Пономаренко. В прошлом году девочка покорила судей Україна має талант сверхсложными трюками на пилоне. На главной танцевальной сцене страны Дарья выступит без пилона и покажет искусное контемпорари. Не упустите выступления самых талантливых участников – смотрите онлайн проект СТБ Танці. World of Dance 1 сезон 6 выпуск.

Танці. World of Dance

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