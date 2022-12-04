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Танці. World of Dance
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Танці. World of Dance выпуск 6 от 04.12.2022 смотреть онлайн
Танці. World of Dance

Танці. World of Dance. Выпуск 6 часть 1 от 04.12.2022

 Танці. World of Dance выпуск 6 от 04.12.2022 смотреть онлайн
Танці. World of Dance

Танці. World of Dance. Выпуск 6 часть 2 от 04.12.2022

 Танці. World of Dance выпуск 6 от 04.12.2022 смотреть онлайн
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Танці. World of Dance. Выпуск 6 часть 3 от 04.12.2022
Танці. World of Dance Выпуск 6 Танці. World of Dance 6 выпуск от 04.12.2022
Выпуск 6 | 04.12.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн проект Танці. World of Dance 1 сезон 6 выпуск от 04.12.2022 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе вас ждет много талантливых участников и невероятных танцев. B-boy Виктор покажет энергичный брейк-данс. Анастасия Николаенко исполнит танец о борьбе добра и зла, который называется Зеркало души. Коллектив VDS выступит с тверком и попытается доказать, что этот танец может быть красивым, а не неприличным. А самый танцевальный ведущий мероприятий Максим Юдин попытается покорить зрителей электро.

Также в 6 выпуске Танці. World of Dance 2022 вы увидите выступление Дарьи Пономаренко. В прошлом году девочка покорила судей Україна має талант  сверхсложными трюками на пилоне. На главной танцевальной сцене страны Дарья выступит без пилона и покажет искусное контемпорари. Не упустите выступления самых талантливых участников – смотрите онлайн проект СТБ Танці. World of Dance 1 сезон 6 выпуск.

Танці. World of Dance

Смотрите онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 5 выпуск от 27.11.2022

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