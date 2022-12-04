Танці. World of Dance випуск 6 від 04.12.2022 дивитись онлайн

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Танці. World of Dance
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Випуск 6 | 04.12.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance 1 сезон 6 випуск від 04.12.2022 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі на вас чекає багато талановитих учасників і неймовірних танців. B-boy Віктор покаже енергійний брейк-данс. Анастасія Ніколаєнко виконає танець про боротьбу добра та зла, який називається Дзеркало душі. Колектив VDS виступить із тверком і спробує довести, що цей танець може бути красивим, а не непристойним. А найтанцювальніший ведучий заходів Максим Юдин спробує підкорити глядачів електро.

Також у 6 випуску Танці. World of Dance 2022 ви побачите виступ Дар’ї Пономаренко. Минулого року дівчинка підкорила суддів Україна має талант надскладними трюками на пілоні. На головній танцювальній сцені країни Дар’я виступить без пілону і покаже майстерне контемпорарі. Не пропустіть виступи найталановитіших учасників – дивіться онлайн проєкт СТБ Танці. World of Dance 1 сезон 6 випуск.

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