Танці. World of Dance випуск 5 від 27.11.2022 дивитись онлайн

Випуск 5 | 27.11.2022 | Сезон 1

Пориньте в неймовірну атмосферу танцю – дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance 1 сезон 5 випуск від 27.11.2022 на сайті телеканалу СТБ! Талановиті українці не перестають дивувати та підкорювати серця танцювальними номерами. Юні учасники, досвідчені професіонали та амбіційні аматори виходять на сцену, аби розказати свою історію.

У шоу Танці. World of Dance 2022 випуск 5 на глядачів чекає витончений балет, запальна латина, бродвейський джаз, контемпорарі, гарячий тверк, ліричний хіп-хоп і fusion bellydance. Не пропустіть неймовірні виступи українців і пориньте в чарівну атмосферу танцю – дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance 1 сезон 5 випуск від 28.11.2022 на сайті СТБ!

Танці. World of Dance

Дивіться онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 4 випуск від 20.11.2022