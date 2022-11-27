Танці. World of Dance 5 випуск від 27.11.2022 дивитись онлайн – частина 1

Випуск 5 | 27.11.2022 | Сезон 1

Пориньте в чарівну атмосферу танцю та насолодіться неймовірними виступами – дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance 1 сезон 5 випуск від 27.11.2022 на сайті СТБ! Просто зараз ви побачите витончений балетний виступ Богдани Стойкової, запальний хіп-хоп Максима Оробця, а також енергійну латину Матвія та Анісії. Не пропустіть неймовірні виступи, які надихають і захоплюють, – дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance 1 сезон 5 випуск.

Танці. World of Dance

Дивитися онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 5 випуск від 27.11.2022

Дивитися онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 5 випуск 2 частина від 27.11.2022