Танці. World of Dance 8 випуск від 18.12.2022 дивитись онлайн – частина 1

Выпуск 8 | 18.12.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance 1 сезон 8 випуск від 18.12.2022 на сайті телеканалу СТБ! Просто зараз ви побачите неймовірний хіп-хоп у виконанні солістки гурту Open Kids Моніки Махдаві. Тренер найкращих брейкерів країни Сергій Небесний здивує вас майстерним брейк-дансом. А дует Соломія Маргіта та Артур Равлик запалять сцену неперевершеною латиною. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance 1 сезон 8 випуск.

Танці. World of Dance

Дивитися онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 8 випуск від 18.12.2022

Дивитися онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 8 випуск 2 частина від 18.12.2022