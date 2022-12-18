Танці. World of Dance випуск 8 від 18.12.2022 дивитись онлайн

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Танці. World of Dance
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Танці. World of Dance Выпуск 8 Танці. World of Dance 8 випуск від 18.12.2022
Выпуск 8 | 18.12.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance 1 сезон 8 випуск від 18.12.2022 на сайті телеканалу СТБ! Сьогодні фінальний випуск сезону, у якому суперталанти вражатимуть вас фантастичними виступами, від яких перехоплюватиме подих. Солістка гурту Open Kids Моніка Махдаві продемонструє запальний хіп-хоп. Тренер найкращих брейкерів України Сергій Небесний вийде на сцену Танці. World of Dance 2022 із неймовірним брейк-дансом, щоб стати прикладом для нових поколінь. А Ange-Michael (Shaadow) покаже особливий танцювальний номер у стилі хіп-хоп. Не пропустіть найцікавіші виступи найкращих танцюристів країни – дивіться онлайн проєкт СТБ Танці. World of Dance 1 сезон 8 випуск від 18.12.2022.

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Дивіться онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 7 випуск від 11.12.2022

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