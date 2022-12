Танці. World of Dance 7 випуск від 11.12.2022 дивитись онлайн – частина 3

Випуск 7 | 11.12.2022 | Сезон 1

Пориньте в атмосферу танцю та естетичної насолоди – дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance 1 сезон 7 випуск від 11.12.2022 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі ви побачите виступ легендарного хореографа Євгена Карякіна. Його зірковий шлях почався з участі у 2 сезоні Танцюють всі!, де Євген посів почесне третє місце. Після талант-шоу він встиг попрацювати хореографом і режисером у багатьох країнах світу. На сцені Танці. World of Dance 2022 Євген Карякін покаже неймовірний пасодобль. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн танцювальне шоу Танці. World of Dance на СТБ!

Танці. World of Dance

Дивитися онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 7 випуск від 11.12.2022