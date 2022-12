Танці. World of Dance 7 выпуск от 11.12.2022 смотреть онлайн — часть 3

Выпуск 7 | 11.12.2022 | Сезон 1

Окунитесь в атмосферу танца и эстетического наслаждения – смотрите онлайн проект Танці. World of Dance 1 сезон 7 выпуск от 11.12.2022 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе вы увидите выступление легендарного хореографа Евгения Карякина. Его звездный путь начался с участия во 2 сезоне Танцуют все!, где Евгений занял почетное третье место. После талант-шоу он успел поработать хореографом и режиссером во многих странах мира. На сцене Танці. World of Dance 2022 Евгений Карякин покажет невероятный пасодобль. Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн танцевальное шоу Танці. World of Dance на СТВ!

