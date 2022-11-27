Танці. World of Dance 5 випуск від 27.11.2022 дивитись онлайн – частина 2

Випуск 5 | 27.11.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance 1 сезон 5 випуск від 27.11.2022 на сайті телеканалу СТБ! Італієць Riccardo Battaglia вразить емоційним контемпорарі, Наталія Короткіна покаже казковий fusion bellydance, колектив Animatronix здивує виступом у стилі poppin, Зоріна Сервуля зачарує бродвейським джазом, Олексій Смуток продемонструє ліричний контемп, а Юлія Дишлєва станцює неймовірний тверк. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн шоу Танці. World of Dance 1 сезон 5 випуск.

Танці. World of Dance

Дивитися онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 5 випуск від 27.11.2022

Дивитися онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 5 випуск 3 частина від 27.11.2022