Танці. World of Dance 5 выпуск от 27.11.2022 смотреть онлайн — часть 2

Выпуск 5 | 27.11.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн проект Танці. World of Dance 1 сезон 5 выпуск от 27.11.2022 на сайте телеканала СТБ! Итальянец Riccardo Battaglia поразит эмоциональным контемпорари, Наталья Короткина покажет сказочный fusion bellydance, коллектив Animatronix удивит выступлением в стиле poppin, Зорина Сервуля очарует бродвейским джазом, Алексей Смуток продемонстрирует лирический контемп. Не упустите самое интересное – смотрите онлайн шоу Танці. World of Dance 1 сезон 5 выпуск.

Танці. World of Dance

Смотреть онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 5 выпуск от 27.11.2022

Смотреть онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 5 выпуск 3 часть от 27.11.2022