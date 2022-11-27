Танці. World of Dance выпуск 5 от 27.11.2022 смотреть онлайн

Выпуск 5 | 27.11.2022 | Сезон 1

Окунитесь в невероятную атмосферу танца – смотрите онлайн проект Танці. World of Dance 1 сезон 5 выпуск от 27.11.2022 на сайте телеканала СТБ! Талантливые украинцы не перестают удивлять и покорять сердца танцевальными номерами. Юные участники, опытные профессионалы и амбициозные любители выходят на сцену, чтобы рассказать свою историю.

В шоу Танці. World of Dance 2022 выпуск 5 зрителей ожидает изящный балет, зажигательная латина, бродвейский джаз, контемпорари, горячий тверк, лирический хип-хоп и fusion bellydance. Не пропустите невероятные выступления украинцев и окунитесь в волшебную атмосферу танца – смотрите онлайн проект Танці. World of Dance 1 сезон 5 выпуск от 28.11.2022 на сайте СТБ!

Танці. World of Dance

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