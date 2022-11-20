Танці. World of Dance выпуск 4 от 20.11.2022 смотреть онлайн

Выпуск 4 | 20.11.2022 | Сезон 1

Погрузитесь в увлекательный мир танца, в котором суперталантливые люди вдохновляют, поражают и покоряют сердца, – смотрите онлайн Танці. World of Dance 1 сезон 4 выпуск от 20.11.2022 на сайте телеканала СТБ!

Сегодня на сцену выйдут самые крутые танцовщики страны, для которых танцы – смысл жизни. Дарья Коваль покажет номер о себе – о своей борьбе с внутренними демонами. Елена Гончар выступит со своим четырехлапым другом колли по имени Змей и подарит хорошее настроение. А Виталий Загоруйко и Дарья Матвейчук поразят аргентинским танго. Не пропустите невероятные танцевальные номера – смотрите онлайн проект Танці. World of Dance сезон 1 выпуск 4.

Танці. World of Dance

Смотрите онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 3 выпуск от 13.11.2022