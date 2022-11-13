Танці. World of Dance выпуск 3 от 13.11.2022 смотреть онлайн

Выпуск 3 | 13.11.2022 | Сезон 1

Не пропустите лучшее танцевальное шоу – смотрите онлайн проект Танці. World of Dance 1 сезон 3 выпуск от 13.11.2022 на сайте телеканала СТБ! В этом приложении вы увидите много танцевальных номеров, от которых будет перехватывать дыхание. Участники будут удивлять лирическим хип-хопом и эмоциональным модерном, зажигательным брейк-дансом и соблазнительным тверком, утонченной латиной и страстным танго.

В 3 выпуске Танці. World of Dance 2022 на сцену выйдут участники, которые вместе уже четверть века. Киевские супруги Елена и Сергей не только покажут изысканное танго, но и поделятся секретом счастливой семейной жизни. Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн самое масштабное танцевальное шоу страны Танці. World of Dance 1 сезон 3 выпуск.

Танці. World of Dance

Смотрите онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 2 выпуск от 06.11.2022