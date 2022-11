Танці. World of Dance выпуск 2 от 06.11.2022 смотреть онлайн

Выпуск 2 | 06.11.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн международное шоу Танці. World of Dance 2 выпуск от 06.11.2022 на сайте телеканала СТБ! Талантливые украинцы готовы поражать и восхищать зрителей своими невероятными танцами. Каждый участник на сцене не просто показывает комбинацию движений, а проживает всю жизнь и рассказывает свою историю.

В проекте Танці. World of Dance 2022 выпуск 2 вы увидите выступление маленькой королевы диско Анастасии Макогоненко, коллектив The Bond порадует взрывным хип-хопом, а трехкратная чемпионка мира Соломия Ткачевская станцует взрывной бродвей. Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект СТБ Танці. World of Dance 1 сезон 2 выпуск от 06.11.2022.

Танці. World of Dance

Смотрите онлайн: Танці. World of Dance 1 сезон 1 выпуск от 30.10.2022