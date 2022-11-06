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Танці. World of Dance
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Танці. World of Dance. Випуск 2 частина 2 від 06.11.2022

 Танці. World of Dance випуск 2 від 06.11.2022 дивитись онлайн
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Випуск 2 | 06.11.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн міжнародне шоу Танці. World of Dance 2 випуск від 06.11.2022 на сайті телеканалу СТБ! Талановиті українці готові вражати та захоплювати глядачів своїми неймовірними танцями. Кожен учасник на сцені не просто показує комбінацію рухів, а проживає ціле життя та розповідає свою історію.

У проєкті Танці. World of Dance 2022 випуск 2 ви побачите виступ маленької королеви диско Анастасії Макогоненко, колектив The Bond потішить вибуховим хіп-хопом, а триразова чемпіонка світу Соломія Ткачівська станцює вибуховий бродвей. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт СТБ Танці. World of Dance 1 сезон 2 випуск від 06.11.2022.

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