Танці. World of Dance випуск 2 від 06.11.2022 дивитись онлайн

Випуск 2 | 06.11.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн міжнародне шоу Танці. World of Dance 2 випуск від 06.11.2022 на сайті телеканалу СТБ! Талановиті українці готові вражати та захоплювати глядачів своїми неймовірними танцями. Кожен учасник на сцені не просто показує комбінацію рухів, а проживає ціле життя та розповідає свою історію.

У проєкті Танці. World of Dance 2022 випуск 2 ви побачите виступ маленької королеви диско Анастасії Макогоненко, колектив The Bond потішить вибуховим хіп-хопом, а триразова чемпіонка світу Соломія Ткачівська станцює вибуховий бродвей. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт СТБ Танці. World of Dance 1 сезон 2 випуск від 06.11.2022.

Танці. World of Dance

